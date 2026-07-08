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В результате удара по Одессе погибли два человека, еще двое получили ранения - МВА

Киев • УНН

 • 524 просмотра

Российская атака на Одессу привела к гибели двух человек и ранению еще двух. Повреждена инфраструктура города.

В результате удара по Одессе погибли два человека, еще двое получили ранения - МВА

В результате российского удара по Одессе погибли два человека, еще двое получили ранения. Повреждена инфраструктура, сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак, передает УНН

Враг атаковал Одессу. Пострадала инфраструктура. К сожалению, два человека погибли. Соболезнования родным и близким 

- написал Лысак. 

Он добавил, что также на данный момент известно о двух пострадавших.

Напомним 

россия атаковала Киев ракетами и беспилотниками, на данный момент известно о 3 погибших и 16 раненых. 

Антонина Туманова

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