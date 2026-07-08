В результате удара по Одессе погибли два человека, еще двое получили ранения - МВА
Киев • УНН
Российская атака на Одессу привела к гибели двух человек и ранению еще двух. Повреждена инфраструктура города.
В результате российского удара по Одессе погибли два человека, еще двое получили ранения. Повреждена инфраструктура, сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак, передает УНН.
Враг атаковал Одессу. Пострадала инфраструктура. К сожалению, два человека погибли. Соболезнования родным и близким
Он добавил, что также на данный момент известно о двух пострадавших.
Напомним
россия атаковала Киев ракетами и беспилотниками, на данный момент известно о 3 погибших и 16 раненых.