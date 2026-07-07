россия атаковала промышленные и железнодорожное предприятия на Полтавщине

россия атаковала Полтавскую область, ударив по промышленным предприятиям в двух районах и по предприятию железнодорожной инфраструктуры, сообщил во вторник глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич в соцсетях, пишет УНН.

Враг в очередной раз атаковал Полтавщину. Вчера вечером и сегодня утром вражеские БпЛА атаковали промышленные предприятия в Полтавском и Миргородском районах - сообщил Дякивнич.

По его словам, обошлось без пострадавших.

По данным ГСЧС, спасатели ликвидировали последствия российской атаки на одно из промышленных предприятий Полтавского района.

"На нескольких локациях возникли пожары. Несмотря на повторные вражеские удары, огнеборцы справились со всеми очагами возгорания", - сообщили в ГСЧС.

Также утром беспилотник попал по одному из помещений предприятия железнодорожной инфраструктуры в Полтавском районе. На данный момент обращений в экстренные службы о пострадавших не поступало. Информация уточняется - указал Дякивнич.

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