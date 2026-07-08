Россия атаковала Киев ракетами и беспилотниками: количество раненых возросло до 16

Россия атаковала Киев ракетами и беспилотниками, на данный момент известно о 3 погибших и 16 раненых, передает УНН со ссылкой на полицию Киева.

Детали

Сегодня ночью российские войска непрерывно осуществляли атаку на Киев с применением беспилотных летательных аппаратов и ракет. Один из БПЛА попал в верхние этажи 25-этажного жилого дома в Деснянском районе.

На данный момент в результате обстрела в Святошинском и Деснянском районах столицы погибли три человека, еще 16 получили ранения, среди них – несовершеннолетняя девушка и двое медиков. Информация о количестве пострадавших уточняется.

Правоохранители документируют последствия военного преступления и фиксируют повреждения гражданской инфраструктуры.

В полиции призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в случае ее объявления направляться в укрытие.

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