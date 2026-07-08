Россия атаковала Киев ракетами и беспилотниками: количество раненых возросло до 16
Киев • УНН
Российские войска атаковали Киев ракетами и беспилотниками. В результате обстрела погибли три человека, 16 ранены, среди них несовершеннолетняя девушка и двое медиков.
Россия атаковала Киев ракетами и беспилотниками, на данный момент известно о 3 погибших и 16 раненых, передает УНН со ссылкой на полицию Киева.
Детали
Сегодня ночью российские войска непрерывно осуществляли атаку на Киев с применением беспилотных летательных аппаратов и ракет. Один из БПЛА попал в верхние этажи 25-этажного жилого дома в Деснянском районе.
На данный момент в результате обстрела в Святошинском и Деснянском районах столицы погибли три человека, еще 16 получили ранения, среди них – несовершеннолетняя девушка и двое медиков. Информация о количестве пострадавших уточняется.
Правоохранители документируют последствия военного преступления и фиксируют повреждения гражданской инфраструктуры.
В полиции призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в случае ее объявления направляться в укрытие.
Ночная атака рф на Киев затронула склады с продуктами и не только - показаны последствия08.07.26, 10:53 • 29250 просмотров