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российское судно Ursa Major затонуло у берегов Испании

российское судно Ursa Major затонуло у берегов Испании

Киев  •  УНН

 • 4887 просмотра

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российское торговое судно Ursa Major затонуло в Средиземном море после взрыва двигателей. 14 членов экипажа спасены, двое пропали без вести, судно перевозило оборудование для ядерного реактора.

российское торговое судно Ursa Major затонуло в Средиземном море у берегов Испании. Четырнадцать членов экипажа доставили в порт Картахены в понедельник вечером, еще двое считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает испанское издание La Verdad, передает УНН

Согласно источникам издания, на торговом судне произошел взрыв двигателей. На борту "Урса Майор" находилось шестнадцать членов экипажа. По предварительным данным, двое моряков все еще считаются пропавшими без вести.

Капитан судна заявил, что на нем находились контейнеры, которые на момент аварии были пустыми. Судно "Урса Майор" следовало транзитом из Санкт-Петербурга во Владивосток. Оно отправилось 11 декабря и должно было прибыть 22 января.

Как пишет The Maritime Executive, судно перевозило из Петербурга во Владивосток два 45-тонных люка для ядерного реактора атомного ледокола и два портовых крана.

Корабль эксплуатировался дочерней компанией российской оборонной компании "Оборонлогистика", которая попала под санкции. Судно было основным на маршруте российских поставок в Тартус (Сирия) - давнюю базу вмф россии в Восточном Средиземноморье. В мае 2022 года Минфин США включил это тяжелое судно в пакет санкций, связанных с Украиной.

Российское судно для вывоза войск из Сирии сломалось у берегов Португалии23 дек. 2024, 08:10 • 13364 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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