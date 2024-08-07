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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российский военком Евгений Поддубный ранен в Курской области, ранее сообщалось о его смерти

Российский военком Евгений Поддубный ранен в Курской области, ранее сообщалось о его смерти

Киев  •  УНН

7 августа 2024, 20:22  •  8507 просмотра

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Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области. Он находится в областной больнице, хотя ранее сообщалось о его гибели.

Военный российский корреспондент телеканала ВГТРК Евгений Поддубный ранен в Курской области. Он находится в больнице. Об этом сообщили во Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании, где работал Поддубный, передает УНН.

Детали

"Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области. Сейчас он находится в областной больнице", - говорится в сообщении.

Контекст

До этого ряд российских телеграмм каналов и медиа сообщают о гибели российского пропагандиста Евгения Поддубного. О его смерти написал и Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины.

У рф повідомляють про загибель z-воєнкора євгена піддубного: його машину нібито атакував FPV-дрон7 августа 2024, 18:40 • 33634 просмотра

Лилия Подоляк

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