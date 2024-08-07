В рф сообщают о гибели z-военкора евгения поддубного: его машину якобы атаковал FPV-дрон

В российских Telegram-каналах сообщают о гибели одного из самых известных z-военкоров евгения поддубного, передает УНН.

Кроме того, о гибели поддубного сообщил депутат госдумы рф михаил делягин. Однако на данный момент информация официально не подтверждена.

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По данным Telegram-канала Baza, поддубный сегодня якобы работал в курской области и сообщал подробности о боях, ведущихся в Суджанском районе и окрестностях.

Последнее видео поддубного, опубликованное в его телеграм-канале сегодня днем. Он рассказывал об "оперативной обстановке" в курской области.

По предварительным данным Baza, машину с поддубным якобы атаковал FPV-дрон.

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