В рф сообщают о гибели z-военкора евгения поддубного: его машину якобы атаковал FPV-дрон
Киев • УНН
В российских Telegram-каналах появилась информация о гибели известного z-военкора евгена поддубного в курской области. Официального подтверждения этой информации пока нет.
В российских Telegram-каналах сообщают о гибели одного из самых известных z-военкоров евгения поддубного, передает УНН.
Кроме того, о гибели поддубного сообщил депутат госдумы рф михаил делягин. Однако на данный момент информация официально не подтверждена.
Добавим
По данным Telegram-канала Baza, поддубный сегодня якобы работал в курской области и сообщал подробности о боях, ведущихся в Суджанском районе и окрестностях.
Последнее видео поддубного, опубликованное в его телеграм-канале сегодня днем. Он рассказывал об "оперативной обстановке" в курской области.
По предварительным данным Baza, машину с поддубным якобы атаковал FPV-дрон.
"Прорив кордону рф": у курській області введено надзвичайний стан7 августа 2024, 17:52 • 31471 просмотр