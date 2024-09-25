Российский удар по Краматорску: погибли два человека, среди раненых дети
Киев • УНН
В результате атаки РФ на Краматорск погибли 2 человека, 12 ранены, в том числе 3 детей. Россияне сбросили на город три управляемые авиабомбы, повреждены многоэтажки.
В результате российского удара по Краматорску погибло уже по меньшей мере 2 человека. Еще 12 получили ранения, среди них дети. Об этом заявил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.
Детали
Филашкин рассказал, что днем россияне сбросили на город три управляемые авиабомбы.
По состоянию на 17:30 известно о 2 погибших в Краматорске. (...) по меньшей мере 12 ранены. Среди раненых - трое детей
По его словам, сейчас продолжается обследование места преступления.
Напомним,
В полиции Донетчины заявили, что 25 сентября российские войска нанесли удар по Краматорску Донецкой области, есть пострадавшие, частично разрушены многоэтажные дома.