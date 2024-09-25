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Російський удар по Краматорську: загинуло двоє людей, серед поранених діти

Російський удар по Краматорську: загинуло двоє людей, серед поранених діти

Київ • УНН

 • 18170 перегляди

Внаслідок атаки РФ на Краматорськ загинуло 2 людини, 12 поранено, в тому числі 3 дітей. Росіяни скинули на місто три керовані авіабомби, пошкоджено багатоповерхівки.

Внаслідок російського удару по  Краматорську загинуло вже щонайменше 2 людини. Ще 12 отримали поранення, серед них діти. Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

Деталі

Філашкін  розповів, що вдень росіяни скинули на місто три керовані авіабомби.

Станом на 17:30 відомо про 2 загиблих у Краматорську. (...)  щонайменше 12 поранено. Серед поранених — троє дітей

- розповів голова ОВА. 

За його словами, наразі триває обстеження місця злочину.

Нагадаємо

В поліції Донеччини заявили, що 25 вересня російські війська завдали удару по Краматорську Донецької області, є постраждалі, частково зруйновані багатоповерхові будинки.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоВійна
kramatorskКраматорськ
donetskДонецьк

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