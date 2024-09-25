Російський удар по Краматорську: загинуло двоє людей, серед поранених діти
Київ • УНН
Внаслідок атаки РФ на Краматорськ загинуло 2 людини, 12 поранено, в тому числі 3 дітей. Росіяни скинули на місто три керовані авіабомби, пошкоджено багатоповерхівки.
Внаслідок російського удару по Краматорську загинуло вже щонайменше 2 людини. Ще 12 отримали поранення, серед них діти. Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
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Філашкін розповів, що вдень росіяни скинули на місто три керовані авіабомби.
Станом на 17:30 відомо про 2 загиблих у Краматорську. (...) щонайменше 12 поранено. Серед поранених — троє дітей
За його словами, наразі триває обстеження місця злочину.
Нагадаємо
В поліції Донеччини заявили, що 25 вересня російські війська завдали удару по Краматорську Донецької області, є постраждалі, частково зруйновані багатоповерхові будинки.