российский ЦИК "накручивает" количество избирателей на оккупированных территориях - Центр нацсопротивления

Оккупанты, чтобы скрыть массовый отток населения с временно оккупированных территорий планируют "накрутить" явку на "выборах" президента рф. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что россияне не знают точного количества жителей на ВОТ. Поэтому берут за основу данные по населению до полномасштабной, и именно от этой цифры будут рисовать явку в более 70%, чтобы завысить количество избирателей.

Это по замыслу кремля должно добавить легитимности "выборам" и создать картинку поддержки со стороны местных оккупации их родного края. Однако этот фарс работает исключительно только на внутреннюю аудиторию кремля - объяснили в Сопротивлении.

Парламентарии из 20 стран отвергли легитимность российских "выборов" на оккупированных территориях

Дополнение

Центр национального сопротивления призывает игнорировать "выборы" и не помогать пропагандистам рисовать явку.

В Сопротивлении добавляют, что сообщить о членах "избирательных участков" можно по ссылке.

Напомним

Министерство иностранных дел Украины осуждает "выборы" президента россии на оккупированных украинских территориях как незаконные, призвало граждан не принимать в них участия.

Также Киев призывает международное сообщество не признавать результаты этого кремлевского фарса, который нарушает демократические принципы и суверенитет Украины.