путин отдал приказ строить курорты на Азовском море. Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления, передает УНН.

Детали

Во время совещания с участием так называемых представителей администраций временно оккупированных территорий российский президент выразил намерение развивать туризм на побережье Азовского моря.

По информации, путин особое внимание уделил "стратегии развития" туристического сектора в Приазовье. Однако, учитывая активное строительство автомагистрали и железнодорожной линии вдоль побережья Азовского моря, можно предположить, что эти курорты могут стать "зонами отдыха" только для оккупационных войск, работников оккупационных администраций и коллаборационистов.

Стоит заметить, что подобные заявления направлены на убеждение работников оккупационных администраций, коллаборационистов и россиян, которые планируют поселиться на этих территориях, что их проблемы с безопасностью будут решены.

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