москва требует от гауляйтеров полной паспортизации населения на оккупированных территориях до 2026 года - Центр нацсопротивления

Жители временно оккупированных территорий продолжают саботировать выдачу паспортов и москва требует от гауляйтеров полной паспортизации населения до 2026 года. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что оккупанты создают такие условия на захваченных землях, когда жизнь без российского паспорта становится критически сложной, но все равно уровень паспортизации не достигает 50% за два года. Именно поэтому кремль даже официально "разрешил голосовать" без паспорта на ВОТ в марте.

Без российской макулатуры украинцу отказывают в медицинских услугах, выплатах, обучении, регистрации имущества. Но местные игнорируют "государство". Не работает и принуждение, когда украинцев без паспорта останавливают на блок-постах, проводят рейды по селам, - говорится в сообщении.

Напомним

россияне проводят политику принудительной паспортизации украинцев на временно оккупированной территории и в россии, угрожая выселением из пунктов временного размещения, если они откажутся принимать российские паспорта.

