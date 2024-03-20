Российский ракетный удар по Харькову: количество пострадавших возросло до 9

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
kharkivХарьков
Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
  •  81976 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
  •  91556 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
  •  116332 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  131480 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

Эксклюзив
Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  131954 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
19 марта 2024, 11:51  •  127471 просмотра

Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"
19 марта 2024, 08:24  •  125116 просмотра

Фонд гарантирования вкладов продает имущество банков по заниженным ценам - владелец "Мегабанка"

Эксклюзив
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
18 марта 2024, 18:47  •  238971 просмотра

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  142926 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

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Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
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Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

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Джейк Салливан, советник Байдена по вопросам национальной безопасности, совершил необъявленный визит в Киев и заверил, что Конгресс проголосует за выделение Украине 60 миллиардов долларов помощи, включая новый пакет военной помощи на 300 миллионов долларов, включающий боеприпасы, средства противовоздушной обороны и другое вооружение.

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Россиянин, бежавший из страны после получения повестки о мобилизации, впервые получил убежище во Франции, что создает прецедент для будущих случаев, связанных с бегством от военных конфликтов.

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На ПП "Шегини-Медика" возобновили пропуск легковых автомобилей и автобусов в обоих направлениях - пограничники

В пункте пропуска "Шегини-Медика" на украинско-польской границе восстановлено движение в обоих направлениях после того, как ранее польские протестующие заблокировали движение всех транспортных средств.

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На ПП "Шегини-Медика" возобновили пропуск легковых автомобилей и автобусов в обоих направлениях - пограничники

Ракетный удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 8

В результате российского ракетного удара по Харькову погибли 5 человек, 8 получили ранения, еще до 10 могут оказаться под завалами.

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Ракетный удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 8

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В жилом доме в Киеве произошел пожар, который охватил два верхних этажа и крышу, предварительно пострадал один человек.

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В Киеве пылает дом в Шевченковском районе, есть пострадавший

Прокуратура Германии начала расследование утечки разговора офицеров о ракетах Taurus

Немецкая прокуратура начала расследование по факту утечки разговора между немецкими офицерами, которые обсуждали поставки оружия, в том числе ракет Taurus, в Украину.

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Прокуратура Германии начала расследование утечки разговора офицеров о ракетах Taurus

США ввели санкции против россиян, которые создавали фейковые сайты правительственных организаций и влиятельных СМИ для распространения российской пропаганды

США ввели санкции против двух российских физических и юридических лиц за проведение злонамеренной дезинформационной кампании, направленной на Латинскую Америку, выдавая себя за легитимные СМИ и используя фейковые аккаунты в социальных сетях для распространения антиукраинской пропаганды.

Война •   •  20397 просмотра
США ввели санкции против россиян, которые создавали фейковые сайты правительственных организаций и влиятельных СМИ для распространения российской пропаганды