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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мирЭксклюзив
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Удар рф по Харькову: под завалами могут находиться до 10 человек - ОВА
В результате российского ракетного удара по Харькову погибли 3 человека, до 10 могут быть под завалами. 5 человек получили ранения.
Украине нужна ПВО: Умеров рассказал партнерам, как рф отказалась от КАБов после потери трех Су-34 за день
Во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины министр обороны Украины Рустем Умеров привел наглядный пример того, как системы противовоздушной обороны влияют на ситуацию на поле боя, заявив, что когда украинские системы ПВО сбили три российских бомбардировщика за день, Россия прекратила применение авиабомб на одном из самых горячих участков фронта более чем на 11 недель.
Постоянные вражеские обстрелы Сумщины: в одной из громад осталось 80 семей с детьми, их планируют принудительно эвакуировать
Более 200 человек покинули громаду Большой Писаревки в Сумской области из-за интенсивных обстрелов со стороны россии, а 80 семей с детьми остались, и планируется принудительная эвакуация детей.
За минувшие сутки враг обстрелял Донецкую область около 1700 раз
За минувшие сутки россияне совершили около 1700 обстрелов в Донецкой области, ранив 5 человек и повредив 49 домов.
Литва выделяет 35 млн евро на закупку боеприпасов для Украины по чешской инициативе: в Минобороны поблагодарили
Литва выделяет 35 миллионов евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках яэской инициативы по боеприпасам.
Атака рф на Харьков: в ГСЧС показали последствия
российский удар по Харькову вызвал масштабный пожар на площади более 2 тыс. квадратных метров на территории одного из предприятий.
Украина ожидает, что санкционное давление на рф будет усиливаться - Шмыгаль
Украина ожидает усиления санкционного давления на Россию и быстрых решений по конфискации российских активов, а также продолжения военной поддержки со стороны ЕС.
В Украине закрепили в законодательстве возможность таможенного оформления биометана: что это значит
Верховная Рада приняла законопроект, разрешающий таможенное оформление биометана.
россия почти завершила строительство военного порта на оккупированной части Грузии - СМИ
россия почти завершила строительство военного порта на оккупированной территории Грузии в Абхазии, который сможет принимать российские военные корабли и может быть использован против Украины.
В этом месяце Китай закупит рекордное количество российской нефти
По данным Kpler, в марте Китай установит рекорд потребления российской нефти, а поставки нефти "сокол" в Китай могут составить рекордные 379 000 баррелей в день.