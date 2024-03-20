Удар рф по Харькову: под завалами могут находиться до 10 человек - ОВА

В результате сегодняшнего ракетного удара рф по одному из районов Харькова известно о трех погибших, двух из них спасателям еще не удалось деблокировать из-под завалов. Всего под завалами могут находиться до 10 человек. Еще пять человек получили ранения. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

К сожалению, известно, что один человек погиб. И, по информации спасателей, еще двое погибших находятся под завалами. Всего под завалами могут находиться до 10 человек - заявил Синегубов.

Также он сообщил, что в результате вражеской атаки в больницах находятся 5 мужчин с ранениями различной степени тяжести. Один из них в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, армия РФ атаковала одно из предприятий Харькова крылатой ракетой. Сейчас здание охвачено пламенем и затянуто дымом.

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