Атака рф на Харьков: в ГСЧС показали последствия

Сегодняшний удар российских войск вызвал пожар на территории одного из предприятий в Харькове. Возгорание произошло на площади более 2 тыс. кв. м. Последствия ГСЧС Украины показала в Telegram, пишет УНН.

Сегодня около 13 часов в результате вражеского удара в производственное здание на территории одного из предприятий города произошло возгорание на площади более 2 тыс. кв. м. - говорится в сообщении.

Как сообщается, продолжаются аварийно-спасательные работы и тушение пожара. На месте также работают психологи ГСЧС.

У спасателей есть данные об одном погибшем, которого обнаружили на месте происшествия. Также известно о 5 пострадавших. Под завалами еще могут быть люди.

По данным полиции Харьковщины в результате сегодняшнего удара российских войск погибло три человека. Еще пятеро получили ранения.