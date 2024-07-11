Российский летчик 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии передал Главному управлению разведки МО Украины данные о своих коллегах после удара по детской больнице "Охматдет". Именно они постоянно обстреливают украинские города ракетами Х-101. Об этом журналисту УНН стало известно из собственных источников.

Собеседник УНН сообщил, что летчик 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии (в/ч 06987, аэродром базирования "Энгельс" обратился к украинской разведке.

Россиянин обратился в чат-бот ГУР и заявил, что якобы он и несколько его коллег "шокированы" ударом по детской больнице. Поэтому он решил передать Украине документы, связанные с деятельностью его воинской части, а также частные фото командного состава 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии.

Он передал украинской разведке документы, касающиеся деятельности его воинской части и частные фото командного состава дивизии.

Дополнение

На сайте компании Molfar был обнародован перечень российских военных, принадлежащих к подразделениям, ответственным за удар по больнице "Охматдет", а также персональные данные этих лиц.

Служба безопасности Украины сообщила, что получила новые доказательства, подтверждающие, что россия ударила по "Охматдету" ракетой Х-101.

Bellingcat выпустил расследование об ударе российской X-101 по "Охматдету". Сеть Х Маска его теперь маркирует как опасный контент.

10 июля стало известно, что умер маленький мальчик, который на момент ракетного удара находился в критическом состоянии в отделении реанимации Охматдета, а затем был транспортирован в одну из больниц Киева.