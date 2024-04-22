российский "Газпром" стал лидером поставки трубопроводного газа в Китай

Газпром стал крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в Китай в феврале 2024 года. Отмечается, что впервые Газпром обошел по поставкам многолетнего лидера - Туркмению. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенное управление (ГТУ) КНР, пишут профильные российские медиа, передаёт УНН.

Детали

Отмечается, что впервые Газпром обошел по поставкам многолетнего лидера - Туркмению.

По сумме поставок трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ) россия уже который месяц становится лидером на китайском рынке, обходя Туркменистан и Австралию (СПГ).

Согласно опубликованных данных поставки трубопроводного газа в феврале 2024 г.: Газпром экспортировал в Китай 2,5 млрд м3 газа. В то время как Туркменистан направил около 2,4 млрд м3.

В предыдущем 2023 году объем отправки был на аналогичном уровне: в феврале Туркмения сократила поставки до 82 млн м3/сутки.

Узбекистан и вовсе прекратил экспорт в Китай. В декабре и январе поставки ещё продолжались, однако были на минимальном уровне.

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Общий объем импорта китайской стороной по трубопроводам составил 5,346 млрд м3 природного газа, что на 17% выше чем в 2023 г, тогда общий объем составил 4,558 млрд м3. Что является максимальным показателем для февраля за всю историю газовой отрасли государства.

Отметим, что сейчас Китай получает трубопроводный газ от пяти стран: россии, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы.

Поставки СПГ

Китай активно закупает и СПГ. В феврале 2024 года импорт вырос на 24% 6,648 млн т, или 8,645 млрд м3. Это так же является максимальным уровнем импорта СПГ в феврале за историю экономики страны. Сжиженный газ в Китай сейчас поставляют: Австралия, Катар, Малайзия, россия и США.

Напомним

Ранее в пресс-службе "Газпрома" заявляли, что в начале января компания вывела суточные поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" по новому договору на 2024 года, и поставила исторический рекорд суточного экспорта трубопроводного газа китайским потребителям.