российский "Газпром" стал лидером поставки трубопроводного газа в Китай

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В феврале 2024 года "Газпром" впервые стал крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в Китай, опередив многолетнего лидера - Туркменистан.
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37-летний волонтер получил ранения во время российского обстрела села Купянск-Узловой Купянского района 22 апреля.
В Украине хотят ввести начальную общевойсковую подготовку в школах и профтехучилищах. В Раде рассмотрят законопроект
Верховная Рада планирует ввести начальную общую военную подготовку для старшеклассников и учащихся профессионально-технических учебных заведений путем преподавания предмета "Защита Украины" с целью формирования у граждан первичных военных знаний и оборонного сознания.
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Первый пакет оборонной помощи США после принятия закона будет быстрым и мощным - Зеленский после разговора с Байденом
Президент Зеленский заявил, что первый пакет оборонной помощи США после принятия закона о помощи будет быстрым, мощным и усилит противовоздушную оборону, дальнобойную и артиллерийскую способность Украины, опираясь на результаты своего разговора с президентом Байденом.
Рада планирует в среду рассмотреть законопроект о ликвидации КРАИЛ и усилении контроля за игорным бизнесом: что нужно знать
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Удар рф по харьковской телебашне: в полиции показали фото последствий
российские оккупанты попали ракетой в объект телевизионной инфраструктуры в Харькове, оставив на месте происшествия осколки снарядов, сообщает Национальная полиция.