"Газпром" поставил новые рекорды по поставке газа в Китай
Киев • УНН
Газпром" перевыполнил контракт на поставку газа в Китай, поставив в 2023 году 22,7 млрд куб. м, установив суточный рекорд экспорта.
В начале января "Газпром" вывел суточные поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" по новому договору на 2024 года, и поставил исторический рекорд суточного экспорта трубопроводного газа китайским потребителям. Об этом пресс-служба российской компании сообщила в телеграм, передаёт УНН.
"Газпром" обновил исторический рекорд суточного экспорта трубопроводного газа китайским потребителям. Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и китайской компанией CNPC. По итогам 2023 года экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" составил 22,7 млрд куб. м. Это на 700 млн куб. м выше контрактных обязательств "Газпрома" и в полтора раза больше, чем в 2022 году (15,4 млрд куб. м).
Детали
В "Газпроме" отметили, что новый уровень по суточному экспорту газа был превышен уже 2 января.
В компании также сообщили, что таких результатов удалось достичь, потому что помимо предусмотренного договором ежегодного наращивания поставок, "Газпром" регулярно совершал суточные поставки с превышением контрактных обязательств.
Новые суточные рекорды фиксировались в течение всего 2023 года. В "Газпроме" отметили, что это является прямым свидетельством того, что Китай заинтересован в российском трубопроводном газе.
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В "Газпроме" подчеркнули важность сотрудничества с китайцами. Тк Китай – главный стратегический партнер российской компании в Азии и локомотив роста спроса на газ в регионе.
Россияне надеются, что в 2025 году газопровод "Сила Сибири" выйдет на полную экспортную производительность – 38 млрд куб. м газа в год.
"Газпром" поставил новые рекорды по поставке газа в Китай
Газпром" перевыполнил контракт на поставку газа в Китай, поставив в 2023 году 22,7 млрд куб. м, установив суточный рекорд экспорта.
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