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"Газпром" поставил новые рекорды по поставке газа в Китай

Киев  •  УНН

03 январь 2024, 19:45  •  30022 просмотра

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Газпром" перевыполнил контракт на поставку газа в Китай, поставив в 2023 году 22,7 млрд куб. м, установив суточный рекорд экспорта.

В начале января "Газпром" вывел суточные поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" по новому договору на 2024 года, и поставил исторический рекорд суточного экспорта трубопроводного газа китайским потребителям. Об этом пресс-служба российской компании сообщила в телеграм, передаёт УНН.

"Газпром" обновил исторический рекорд суточного экспорта трубопроводного газа китайским потребителям. Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и китайской компанией CNPC. По итогам 2023 года экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" составил 22,7 млрд куб. м. Это на 700 млн куб. м выше контрактных обязательств "Газпрома" и в полтора раза больше, чем в 2022 году (15,4 млрд куб. м).

– написали в телеграм-канале «Газпрома».

Детали

В "Газпроме" отметили, что новый уровень по суточному экспорту газа был превышен уже 2 января.

В компании также сообщили, что таких результатов удалось достичь, потому что помимо предусмотренного договором ежегодного наращивания поставок, "Газпром" регулярно совершал суточные поставки с превышением контрактных обязательств.

Новые суточные рекорды фиксировались в течение всего 2023 года. В "Газпроме" отметили, что это является прямым свидетельством того, что Китай заинтересован в российском трубопроводном газе.

Санкции США препятствуют планам россии увеличить экспорт сжиженного природного газа по морю - Reuters 29 декабрь 2023, 10:59 • 21353 просмотра

В "Газпроме" подчеркнули важность сотрудничества с китайцами. Тк Китай – главный стратегический партнер российской компании в Азии и локомотив роста спроса на газ в регионе.

Россияне надеются, что в 2025 году газопровод "Сила Сибири" выйдет на полную экспортную производительность – 38 млрд куб. м газа в год.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Экономика
"Газпром" поставив нові рекордні обсяги газу в Китай
"Gazprom sets new records for gas supplies to China
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