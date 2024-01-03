"Газпром" поставив нові рекордні обсяги газу в Китай
Київ • УНН
"Газпром" перевиконав контракт на постачання газу до Китаю, поставивши 2023 року 22,7 млрд куб. м, встановивши добовий рекорд експорту.
На початку січня "Газпром" вивів добові поставки газу до Китаю газопроводом "Сила Сибіру" за новим договором на 2024 рік, і поставив історичний рекорд добового експорту трубопровідного газу китайським споживачам. Про це пресслужба російської компанії повідомила у телеграм, передає УНН.
"Газпром" оновив історичний рекорд добового експорту трубопровідного газу китайським споживачам. Поставки йдуть у рамках двостороннього довгострокового договору купівлі-продажу газу між "Газпромом" і китайською компанією CNPC. За підсумками 2023 року експорт газу до Китаю "Силою Сибіру" склав 22,7 млрд куб. м. Це на 700 млн куб. м вище контрактних зобов'язань "Газпрому" і в півтора раза більше, ніж 2022 року (15,4 млрд куб. м).
Деталі
У "Газпромі" зазначили, що новий рівень з добового експорту газу було перевищено вже 2 січня.
В компанії також повідомили, що таких результатів вдалося досягти, тому що крім передбаченого договором щорічного нарощування поставок, "Газпром" регулярно здійснював добові поставки з перевищенням контрактних зобов'язань.
Нові добові рекорди фіксувалися протягом усього 2023 року. У "Газпромі" зазначили, що це є прямим свідченням того, що Китай зацікавлений у російському трубопровідному газі.
Санкції США перешкоджають планам росії збільшити експорт скрапленого природного газу морем - Reuters 29.12.2023, 12:59 • 22738 переглядiв
У "Газпромі" наголосили на важливості співпраці з китайцями. Оскільки Китай - головний стратегічний партнер російської компанії в Азії та локомотив зростання попиту на газ у регіоні.
Росіяни сподіваються, що 2025 року газопровід "Сила Сибіру" вийде на повну експортну продуктивність - 38 млрд куб. м газу на рік.