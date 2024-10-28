российский дрон пролетел критически близко к энергоблоку Хмельницкой АЭС - "Энергоатом"

ukenru
Эксклюзив
Профильный комитет рассматривает представление об увольнении Костина завтра-послезавтра
13:02 • 11033 просмотра

Профильный комитет рассматривает представление об увольнении Костина завтра-послезавтра

Эксклюзив
российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт
11:44 • 62085 просмотра

российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт

Эксклюзив
Зима близко. Мэр Броваров рассказал как город готовится к ухудшению погоды
08:46 • 78203 просмотра

Зима близко. Мэр Броваров рассказал как город готовится к ухудшению погоды

Графики аварийных отключений света были введены в двух областях: где именно
07:42 • 101635 просмотра

Графики аварийных отключений света были введены в двух областях: где именно

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться
26 октября 2024, 08:21 • 157834 просмотра

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ
26 октября 2024, 08:02 • 245608 просмотра

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

Эксклюзив
Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде
26 октября 2024, 07:29 • 241235 просмотра

Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки
26 октября 2024, 06:32 • 172566 просмотра

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки

Эксклюзив
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
25 октября 2024, 12:28 • 260878 просмотра

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Эксклюзив
Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев
25 октября 2024, 12:01 • 158496 просмотра

Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ночной авиаудар по Харькову: пострадало 7 человек, среди пострадавших есть ребенок

Ночной авиаудар по Харькову: пострадало 7 человек, среди пострадавших есть ребенок

03:51 • 112882 просмотра
Трамп провел скандальный митинг в Мэдисон-сквер-гарден: звучали вульгарные и расистские высказывания

Трамп провел скандальный митинг в Мэдисон-сквер-гарден: звучали вульгарные и расистские высказывания

04:19 • 52823 просмотра
Брюс Уиллис в Лос-Анджелесе: на фоне борьбы с афазией звезда улыбается и надевает кепку «Лос-Анджелес Доджерс»

Брюс Уиллис в Лос-Анджелесе: на фоне борьбы с афазией звезда улыбается и надевает кепку «Лос-Анджелес Доджерс»

08:55 • 67132 просмотра
Индийский миллиардер оставил наследство собаке, дворецкому и повару

Индийский миллиардер оставил наследство собаке, дворецкому и повару

09:19 • 28908 просмотра
Глава АРМА Дума оправдывается и пытается избежать ответственности за простой вагонов

Глава АРМА Дума оправдывается и пытается избежать ответственности за простой вагонов

11:17 • 51866 просмотра
публикации
российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт

российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт
Эксклюзив

11:44 • 62085 просмотра
Глава АРМА Дума оправдывается и пытается избежать ответственности за простой вагонов

Глава АРМА Дума оправдывается и пытается избежать ответственности за простой вагонов

11:17 • 51866 просмотра
Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

26 октября 2024, 08:02 • 245608 просмотра
Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде

Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде
Эксклюзив

26 октября 2024, 07:29 • 241235 просмотра
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
Эксклюзив

25 октября 2024, 12:28 • 260878 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Стивен Кинг намекнул на возможное продолжение "Темной башни"

Стивен Кинг намекнул на возможное продолжение "Темной башни"

13:01 • 3510 просмотра
Книга года BBC-2024: кто попал в длинные списки: кто попал в длинные списки

Книга года BBC-2024: кто попал в длинные списки: кто попал в длинные списки

12:17 • 11824 просмотра
Индийский миллиардер оставил наследство собаке, дворецкому и повару

Индийский миллиардер оставил наследство собаке, дворецкому и повару

09:19 • 28908 просмотра
Брюс Уиллис в Лос-Анджелесе: на фоне борьбы с афазией звезда улыбается и надевает кепку «Лос-Анджелес Доджерс»

Брюс Уиллис в Лос-Анджелесе: на фоне борьбы с афазией звезда улыбается и надевает кепку «Лос-Анджелес Доджерс»

08:55 • 67132 просмотра
Погода в Украине 27 октября: где будет тепло, а где ожидать дождей

Погода в Украине 27 октября: где будет тепло, а где ожидать дождей

27 октября 2024, 06:02 • 114322 просмотра
Актуальное
российский дрон пролетел критически близко к энергоблоку Хмельницкой АЭС - "Энергоатом"

российский дрон пролетел критически близко к энергоблоку Хмельницкой АЭС - "Энергоатом"

Киев  •  УНН

11:43 • 6697 просмотра

Read in English

Утром 28 октября российский дрон-камикадзе приблизился на критическое расстояние к энергоблоку ХАЭС. «Энергоатом» заявляет об усилении энергетического террора и требует реакции мирового сообщества.

В понедельник, 28 октября, российские дроны-камикадзе приблизились на критическое расстояние к одному из энергоблоков Хмельницкой АЭС. Об этом заявили в НАЭК «Энергоатом», передает УНН.

Детали

российские БпЛА создали реальную угрозу безопасности Хмельницкой АЭС. Сегодня, 28 октября, около 6 утра, российский шахед пролетел критически близко от одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС

- говорится в заявлении компании. 

В «Энергоатоме» отмечают, что с наступлением осенне-зимнего периода россияне усиливают энергетический террор украинских АЭС, создавая новые риски для безопасной эксплуатации атомных объектов.

Массированная атака дронов: Украина сбила 66 из 100 БПЛА за ночь28 октября 2024, 09:09 • 10508 просмотров

Враг сознательно нарушает принципы ядерной и радиационной безопасности АЭС, прибегая к откровенному терроризму. Это необходимо остановить как можно быстрее, ведь последствия может почувствовать весь континент

- подчеркнул руководитель «Энергоатома» Петр Котин. 

Кроме того, в компании заявили, что в условиях войны Украина требует от мирового сообщества адекватной реакции и решительных действий для прекращения террористических атак на объекты критической инфраструктуры.

Напомним,

В понедельник, 28 октября, была самая длинная воздушная тревога для Хмельницкой области с начала войны, продолжительностью в 11 часов

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
ukrainaУкраина