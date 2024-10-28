российский дрон пролетел критически близко к энергоблоку Хмельницкой АЭС - "Энергоатом"

В понедельник, 28 октября, российские дроны-камикадзе приблизились на критическое расстояние к одному из энергоблоков Хмельницкой АЭС. Об этом заявили в НАЭК «Энергоатом», передает УНН.

Детали

российские БпЛА создали реальную угрозу безопасности Хмельницкой АЭС. Сегодня, 28 октября, около 6 утра, российский шахед пролетел критически близко от одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС

В «Энергоатоме» отмечают, что с наступлением осенне-зимнего периода россияне усиливают энергетический террор украинских АЭС, создавая новые риски для безопасной эксплуатации атомных объектов.

Массированная атака дронов: Украина сбила 66 из 100 БПЛА за ночь

Враг сознательно нарушает принципы ядерной и радиационной безопасности АЭС, прибегая к откровенному терроризму. Это необходимо остановить как можно быстрее, ведь последствия может почувствовать весь континент