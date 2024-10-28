российский дрон пролетел критически близко к энергоблоку Хмельницкой АЭС - "Энергоатом"
Киев • УНН
Утром 28 октября российский дрон-камикадзе приблизился на критическое расстояние к энергоблоку ХАЭС. «Энергоатом» заявляет об усилении энергетического террора и требует реакции мирового сообщества.
В понедельник, 28 октября, российские дроны-камикадзе приблизились на критическое расстояние к одному из энергоблоков Хмельницкой АЭС. Об этом заявили в НАЭК «Энергоатом», передает УНН.
Детали
российские БпЛА создали реальную угрозу безопасности Хмельницкой АЭС. Сегодня, 28 октября, около 6 утра, российский шахед пролетел критически близко от одного из энергоблоков Хмельницкой АЭС
В «Энергоатоме» отмечают, что с наступлением осенне-зимнего периода россияне усиливают энергетический террор украинских АЭС, создавая новые риски для безопасной эксплуатации атомных объектов.
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Враг сознательно нарушает принципы ядерной и радиационной безопасности АЭС, прибегая к откровенному терроризму. Это необходимо остановить как можно быстрее, ведь последствия может почувствовать весь континент
Кроме того, в компании заявили, что в условиях войны Украина требует от мирового сообщества адекватной реакции и решительных действий для прекращения террористических атак на объекты критической инфраструктуры.
Напомним,
В понедельник, 28 октября, была самая длинная воздушная тревога для Хмельницкой области с начала войны, продолжительностью в 11 часов