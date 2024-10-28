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російський дрон пролетів критично близько до енергоблока Хмельницької АЕС - "Енергоатом"

Київ • УНН

 • 16442 перегляди

Вранці 28 жовтня російський дрон-камікадзе наблизився на критичну відстань до енергоблоку ХАЕС. "Енергоатом" заявляє про посилення енергетичного терору та вимагає реакції світової спільноти.

російський дрон пролетів критично близько до енергоблока Хмельницької АЕС - "Енергоатом"

У понеділок, 28 жовтня, російські дрони-камікадзе наблизились на критичну відстань до одного з енергоблоків Хмельницької АЕС. Про це заявили в НАЕК "Енергоатом", передає УНН.

Деталі

російські БпЛА створили реальну загрозу безпеці Хмельницької АЕС. Сьогодні, 28 жовтня, близько 6-ї ранку, російський шахед пролетів критично близько від одного з енергоблоків Хмельницької АЕС

- йдеться в заяві компанії. 

В "Енергоатомі" наголошують, що з настанням осінньо-зимового періоду росіяни посилюють енергетичний терор українських АЕС, створюючи нові ризики для безпечної експлуатації атомних об’єктів.

Масована атака дронів: Україна збила 66 із 100 БПЛА за ніч28.10.24, 11:09 • 14959 переглядiв

Ворог свідомо порушує принципи ядерної та радіаційної безпеки АЕС, вдаючись до відвертого тероризму. Це необхідно зупинити якнайшвидше, адже наслідки може відчути увесь континент

– наголосив керівник "Енергоатому" Петро Котін. 

Окрім того, в компанії заявили, що в умовах війни Україна вимагає від світової спільноти адекватної реакції та рішучих дій для припинення терористичних атак на об’єкти критичної інфраструктури.

Нагадаємо

В понеділок, 28 жовтня, була найдовша повітряна тривога для Хмельниччини з початку війни, тривалістю в 11 годин

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