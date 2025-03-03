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российский дрон атаковал Кривой Рог: есть раненая

Киев • УНН

 • 24259 просмотра

В результате атаки российского дрона по Кривому Рогу пострадал один человек. На предприятии зафиксированы повреждения, в окрестных домах повреждены окна.

российский дрон атаковал Кривой Рог: есть раненая

Вечером в воскресенье, 2 марта, российские агрессоры нанесли удар дроном по Кривому Рогу. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, информирует УНН.

Детали

По его словам, предварительно известно об одной пострадавшей.

"Повреждения зафиксированы на одном из предприятий. Изуродованные окна в домах. Все необходимые службы на месте", - написал Лысак.

Напомним,

Вечером в воскресенье, 2 марта, россияне атаковали центр Харькова. В результате ударов врага по меньшей мере 5 человек были ранены.

Враг нанес массированный удар по энергосистеме Харьковщины - ОВА27.02.25, 22:23 • 27322 просмотра

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