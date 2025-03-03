російський дрон атакував Кривий Ріг: є поранена

Ввечері у неділю, 2 березня, російські агресори завдали удару дроном по Кривому Рогу. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, інформує УНН.

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За його словами, попередньо відомо про одну постраждалу.

"Пошкодження зафіксовані на одному з підприємств. Понівечені вікна в будинках. Всі необхідні служби на місці", - написав Лисак.

Нагадаємо

Ввечері у неділю, 2 березня, росіяни атакували центр Харкова. Внаслідок ударів ворога щонайменше 5 людей були поранені.

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