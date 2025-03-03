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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 37172 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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російський дрон атакував Кривий Ріг: є поранена

Київ • УНН

 • 24295 перегляди

Внаслідок атаки російського дрона по Кривому Рогу постраждала одна людина. На підприємстві зафіксовані пошкодження, у навколишніх будинках пошкоджені вікна.

російський дрон атакував Кривий Ріг: є поранена

Ввечері у неділю, 2 березня, російські агресори завдали удару дроном по Кривому Рогу. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, інформує УНН.

Деталі

За його словами, попередньо відомо про одну постраждалу.

"Пошкодження зафіксовані на одному з підприємств. Понівечені вікна в будинках. Всі необхідні служби на місці", - написав Лисак.

Нагадаємо

Ввечері у неділю, 2 березня, росіяни атакували центр Харкова. Внаслідок ударів ворога щонайменше 5 людей були поранені.

Ворог завдав масованого удару по енергосистемі Харківщини - ОВА27.02.25, 22:23 • 27324 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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