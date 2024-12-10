Российский дрон атаковал автомобиль МАГАТЭ в Запорожской области

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты в Запорожской области дроном атаковали машину МАГАТЭ и добавил, что это нападение наглядно продемонстрировало, как россия относится ко всему, что связано с международным правом, международными институтами и безопасностью, передает УНН.

На дороге в Запорожской области – регионе, где россия продолжает незаконно удерживать захваченную ею атомную электростанцию, – российский FPV-дрон атаковал конвой МАГАТЭ, задачей которого является обеспечение ядерной безопасности во всем мире. Удар был нанесен по одному из автомобилей колонны. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Это нападение наглядно продемонстрировало, как россия относится ко всему, что связано с международным правом, международными институтами и безопасностью. Русские не могли не знать о своей цели. Они точно знали, что делали, и действовали сознательно - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что этот удар требует четко и решительной реакции как со стороны МАГАТЭ, так и со стороны других международных партнеров, а молчание или бездействие лишь будут поощрять дальнейшие преступления.

Дополнение

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил нападение на сотрудников Агентства, работающих над предотвращением ядерной аварии во время военного конфликта.

Напомним

Президент Владимир Зеленский, комментируя жестокий ракетный удар рф по Запорожью, заявил, что Украина передала все запросы по ПВО партнерам.