Российский дрон атаковал Херсонскую область: ранена 70-летняя женщина

Российские военные вечером 7 августа атаковали с дрона Антоновку Херсонской области. Об этом в Telegram сообщила Херсонская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

В заметке говорится, что ранения получила 70-летняя местная жительница. Женщину госпитализировали в больницу с минно-взрывной травмой. Сейчас медики ее дообследуют и оказывают необходимую помощь.

Напомним,

Ранее ОВА сообщала, что российские военные дроном атаковали людей в Антоновке - пригороде Херсона. Ранения получили три человека.

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