Российский дрон атаковал Херсонскую область: ранена 70-летняя женщина
Киев • УНН
Российские военные атаковали дроном Антоновку Херсонской области. 70-летняя местная жительница получила ранения и была госпитализирована с минно-взрывной травмой.
Российские военные вечером 7 августа атаковали с дрона Антоновку Херсонской области. Об этом в Telegram сообщила Херсонская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
В заметке говорится, что ранения получила 70-летняя местная жительница. Женщину госпитализировали в больницу с минно-взрывной травмой. Сейчас медики ее дообследуют и оказывают необходимую помощь.
Напомним,
Ранее ОВА сообщала, что российские военные дроном атаковали людей в Антоновке - пригороде Херсона. Ранения получили три человека.
Херсонщина: військові рф атакували з дрона жінок на вулиці у Станіславі6 августа 2024, 11:36 • 22669 просмотров