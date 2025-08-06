российский Брянск атаковали дроны: более 10 взрывов и столб дыма
Киев • УНН
Жители Брянска сообщают о многочисленных взрывах и работе ПВО. Официальной информации о последствиях и пострадавших нет.
Жители Брянска (Российская Федерация) сообщают о многочисленных взрывах в небе и активной работе ПВО. Об этом информирует Telegram-канал Shot, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что массированный удар по городу начался в районе 5 утра - было слышно более 10 мощных взрывов, несколько беспилотников были сбиты.
Очевидцы сообщают о столбе густого черного дыма на месте падения обломков БпЛА в одном из районов Брянска, также о звуках пролета дронов и взрывах сообщают жители других районов области
В то же время указывается, что официальной информации о последствиях атаки и наличии пострадавших пока не было.
Напомним
26 июня ударные БпЛА Главного управления разведки Украины поразили склады хранения ракетного топлива и горюче-смазочных материалов 1061 центра материально-технического обеспечения ВС РФ в Брянске.
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