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російський брянськ атакували дрони: понад 10 вибухів та стовп диму

Київ • УНН

 • 974 перегляди

Мешканці Брянська повідомляють про численні вибухи та роботу ППО. Офіційної інформації про наслідки та постраждалих немає.

російський брянськ атакували дрони: понад 10 вибухів та стовп диму

Жителі брянська (російська федерація) повідомляють про численні вибухи в небі та активну роботу ППО. Про це інформує Telegram-канал Shot, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що масований удар по місту розпочався в районі 5 ранку - було чути понад 10 потужних вибухів, кілька безпілотників було збито.

Очевидці повідомляють про стовп густого чорного диму на місці падіння уламків БпЛА в одному з районів брянська, також про звуки прольоту дронів та вибухи повідомляють мешканці інших районів області

- йдеться у повідомленні.

Водночас вказується, що офіційної інформації про наслідки атаки та наявність постраждалих наразі не було.

Нагадаємо

26 червня ударні БпЛА Головного управління розвідки України вразили склади зберігання ракетного палива та паливно-мастильних матеріалів 1061 центру матеріально-технічного забезпечення зс рф у брянську.

У Генштабі підтвердили враження складу боєприпасів у брянській області рф і розповіли подробиці28.06.25, 21:48 • 6710 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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