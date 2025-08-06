російський брянськ атакували дрони: понад 10 вибухів та стовп диму
Київ • УНН
Мешканці Брянська повідомляють про численні вибухи та роботу ППО. Офіційної інформації про наслідки та постраждалих немає.
Жителі брянська (російська федерація) повідомляють про численні вибухи в небі та активну роботу ППО. Про це інформує Telegram-канал Shot, пише УНН.
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Зазначається, що масований удар по місту розпочався в районі 5 ранку - було чути понад 10 потужних вибухів, кілька безпілотників було збито.
Очевидці повідомляють про стовп густого чорного диму на місці падіння уламків БпЛА в одному з районів брянська, також про звуки прольоту дронів та вибухи повідомляють мешканці інших районів області
Водночас вказується, що офіційної інформації про наслідки атаки та наявність постраждалих наразі не було.
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