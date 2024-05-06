российские войска заняли Кисловку, продвинулись в районе Первомайского и Нетайлово - DeepState

На фронте рф оккупировала Кисловку и продвинулась южнее Первомайского и севернее Нетайлово. Продолжаются бои у Часового Яра, Новоалександровки, Семеновки, Старомайорского и в Красногоровке. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

Вражеская армия продолжает свою агрессию на востоке страны, оккупировав Кисловку и распространив свою зону влияния на юг от Первомайского и на север от Нетайлово.

Сейчас продолжаются бои в районах Часового Яра, Новоалександровки, Семеновки, Старомайорского и в Красногоровке.

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