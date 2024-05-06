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російські війська зайняли Кислівку, просунулися в районі Первомайського та Нетайлового - DeepState

російські війська зайняли Кислівку, просунулися в районі Первомайського та Нетайлового - DeepState

Київ • УНН

 • 27679 перегляди

рф окупувала Кислівку і просунулася біля Первомайського та Нетайлового, у багатьох місцях тривають бойові дії.

На фронті рф окупувала Кислівку та просунулася південніше Первомайського та північніше Нетайлового. Тривають бої біля Часового Яру, Новоолександрівки, Семенівки, Старомайорського та в Красногорівці. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

Деталі

Ворожа армія продовжує свою агресію на сході країни, окупувавши Кислівку та поширивши свою зону впливу на південь від Первомайського та на північ від Нетайлового.

Наразі тривають бої в районах Часового Яру, Новоолександрівки, Семенівки, Старомайорського та в Красногорівці.

Бої під Стельмахівкою: ворожа армія провела штурмові дії - DeepState06.05.24, 00:31 • 59890 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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