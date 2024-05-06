російські війська зайняли Кислівку, просунулися в районі Первомайського та Нетайлового - DeepState
Київ • УНН
рф окупувала Кислівку і просунулася біля Первомайського та Нетайлового, у багатьох місцях тривають бойові дії.
На фронті рф окупувала Кислівку та просунулася південніше Первомайського та північніше Нетайлового. Тривають бої біля Часового Яру, Новоолександрівки, Семенівки, Старомайорського та в Красногорівці. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
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Ворожа армія продовжує свою агресію на сході країни, окупувавши Кислівку та поширивши свою зону впливу на південь від Первомайського та на північ від Нетайлового.
Наразі тривають бої в районах Часового Яру, Новоолександрівки, Семенівки, Старомайорського та в Красногорівці.
Бої під Стельмахівкою: ворожа армія провела штурмові дії - DeepState06.05.24, 00:31 • 59890 переглядiв