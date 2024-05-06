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Бої під Стельмахівкою: ворожа армія провела штурмові дії - DeepState

Бої під Стельмахівкою: ворожа армія провела штурмові дії - DeepState

Київ • УНН

 • 59890 перегляди

Ворожа армія провела наступальну операцію на схід від Стельмахівки, у результаті чого посадка перейшла в сіру зону.

На передовій ворожа армія провела штурмові дії на схід від Стельмахівки. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

Деталі

За інформацією, на фронті окупанти провели наступальні дії східніше Стельмахівки

В результаті даних дій посадка перейшла в сіру зону. Шкода, що вони не демонструють скільки живої сили полягло за неї за три дні боїв. Ворог намагається закріпитися, а Сили Оборони проводять утилізацію тих, хто намагається зайти. Ситуація поки патова, перевага противника у вигляді м'яса дає своє

- DeepState.

Нагадаємо

Терористична країна окупувала Архангельське та Котлярівку.

На фронті війська рф окупували Котлярівку та наблизилися до декількох населених пунктів - DeepState05.05.24, 01:31 • 37697 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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