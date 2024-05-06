Бої під Стельмахівкою: ворожа армія провела штурмові дії - DeepState
Київ • УНН
Ворожа армія провела наступальну операцію на схід від Стельмахівки, у результаті чого посадка перейшла в сіру зону.
На передовій ворожа армія провела штурмові дії на схід від Стельмахівки. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
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За інформацією, на фронті окупанти провели наступальні дії східніше Стельмахівки
В результаті даних дій посадка перейшла в сіру зону. Шкода, що вони не демонструють скільки живої сили полягло за неї за три дні боїв. Ворог намагається закріпитися, а Сили Оборони проводять утилізацію тих, хто намагається зайти. Ситуація поки патова, перевага противника у вигляді м'яса дає своє
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