Бои под Стельмаховкой: вражеская армия провела штурмовые действия - DeepState

На передовой вражеская армия провела штурмовые действия к востоку от Стельмаховки. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

По информации, на фронте оккупанты провели наступательные действия восточнее Стельмаховки

В результате данных действий посадка перешла в серую зону. Жаль, что они не демонстрируют сколько живой силы полегло за нее за три дня боев. Враг пытается закрепиться, а Силы Обороны проводят утилизацию тех, кто пытается зайти. Ситуация пока патовая, преимущество противника в виде мяса дает свое