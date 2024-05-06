Бои под Стельмаховкой: вражеская армия провела штурмовые действия - DeepState

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  194085 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  190862 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  192737 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  165987 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  112562 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  128485 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  126351 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119737 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115422 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  102225 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Новости по теме
Бои под Стельмаховкой: вражеская армия провела штурмовые действия - DeepState

Бои под Стельмаховкой: вражеская армия провела штурмовые действия - DeepState

  •  5242 просмотра
В Сумах произошел взрыв

В Сумах произошел взрыв

  •  7312 просмотра
российские беспилотники направляются в Сумы

российские беспилотники направляются в Сумы

  •  7490 просмотра
США приостановили поставки боеприпасов в Израиль из-за угрозы вторжения в Газу

США приостановили поставки боеприпасов в Израиль из-за угрозы вторжения в Газу

  •  7497 просмотра
В Николаевской и Херсонской областях выявлена угроза применения ударных БпЛА противника

В Николаевской и Херсонской областях выявлена угроза применения ударных БпЛА противника

  •  7538 просмотра
Воздушные Силы предупреждают о потенциальной угрозе применения ударных БпЛА на Сумщине

Воздушные Силы предупреждают о потенциальной угрозе применения ударных БпЛА на Сумщине

  •  6902 просмотра
Украина получит дальнобойные артиллерийские снаряды от Rheinmetall в 2024 году

Украина получит дальнобойные артиллерийские снаряды от Rheinmetall в 2024 году

  •  9706 просмотра
На Харьковщине обнаружены пуски КАБ вражеской тактической авиацией

На Харьковщине обнаружены пуски КАБ вражеской тактической авиацией

  •  11990 просмотра
За день рф осуществила 8 обстрелов в Сумской области: зафиксировано 22 взрыва

За день рф осуществила 8 обстрелов в Сумской области: зафиксировано 22 взрыва

  •  13543 просмотра
Кредиторы требуют от Украины возобновления выплат по еврооблигациям до 2025 года

Кредиторы требуют от Украины возобновления выплат по еврооблигациям до 2025 года

  •  15733 просмотра

Популярные

Пасха на фронте: как военные празднуют Воскресение Господне

Пасха на фронте: как военные празднуют Воскресение Господне

  •  83268 просмотра
Подрыв коллаборанта во временно оккупированном Бердянске: в ГУР рассказали детали

Подрыв коллаборанта во временно оккупированном Бердянске: в ГУР рассказали детали

  •  64586 просмотра
Удар российских захватчиков по Харькову: специалисты спасательных служб опубликовали фото последствий

Удар российских захватчиков по Харькову: специалисты спасательных служб опубликовали фото последствий

  •  85865 просмотра
Более 50 человек погибли из-за наводнения в Бразилии

Более 50 человек погибли из-за наводнения в Бразилии

  •  32300 просмотра
Вражеская атака на Харьков: по меньшей мере 10 человек пострадали

Вражеская атака на Харьков: по меньшей мере 10 человек пострадали

  •  39941 просмотра
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

30 апреля 2024, 10:14  •  307564 просмотра

Публикации

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  181625 просмотра
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  342277 просмотра
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

30 апреля 2024, 09:41  •  350397 просмотра
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

30 апреля 2024, 05:32  •  368876 просмотра
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

29 апреля 2024, 12:29  •  394448 просмотра

Бои под Стельмаховкой: вражеская армия провела штурмовые действия - DeepState

Вражеская армия провела наступательную операцию к востоку от Стельмаховки, в результате чего посадка перешла в серую зону.

Война •   •  5242 просмотра
Бои под Стельмаховкой: вражеская армия провела штурмовые действия - DeepState

В Сумах произошел взрыв

В Сумах, Украина, прогремел взрыв.

Война •   •  7312 просмотра
В Сумах произошел взрыв

российские беспилотники направляются в Сумы

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о движении вражеских беспилотников в направлении города Сумы.

Война •   •  7490 просмотра
российские беспилотники направляются в Сумы

США приостановили поставки боеприпасов в Израиль из-за угрозы вторжения в Газу

Соединенные Штаты приостановили поставки боеприпасов в Израиль из-за возможного израильского вторжения в Рафах в Газе.

политика •   •  7497 просмотра
США приостановили поставки боеприпасов в Израиль из-за угрозы вторжения в Газу

В Николаевской и Херсонской областях выявлена угроза применения ударных БпЛА противника

Ударные беспилотники противника представляют угрозу в Николаевской и Херсонской областях, сообщают в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  7538 просмотра
В Николаевской и Херсонской областях выявлена угроза применения ударных БпЛА противника

Воздушные Силы предупреждают о потенциальной угрозе применения ударных БпЛА на Сумщине

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины обнаружили угрозу применения ударных БПЛА в Сумской области.

Война •   •  6902 просмотра
Воздушные Силы предупреждают о потенциальной угрозе применения ударных БпЛА на Сумщине

Украина получит дальнобойные артиллерийские снаряды от Rheinmetall в 2024 году

В 2024 году Украина получит партию артиллерийских боеприпасов с дальностью стрельбы до 100 километров от немецкой оружейной компании Rheinmetall.

Война •   •  9706 просмотра
Украина получит дальнобойные артиллерийские снаряды от Rheinmetall в 2024 году

На Харьковщине обнаружены пуски КАБ вражеской тактической авиацией

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют, что российская тактическая авиация осуществила пуски КАБ в Харьковской области.

Война •   •  11990 просмотра
На Харьковщине обнаружены пуски КАБ вражеской тактической авиацией

За день рф осуществила 8 обстрелов в Сумской области: зафиксировано 22 взрыва

В Сумской области 8 вражеских обстрелов привели к 22 взрывам в нескольких населенных пунктах в течение одного дня.

Общество •   •  13543 просмотра
За день рф осуществила 8 обстрелов в Сумской области: зафиксировано 22 взрыва

Кредиторы требуют от Украины возобновления выплат по еврооблигациям до 2025 года

Группа иностранных держателей еврооблигаций стремится получать до 500 миллионов долларов США ежегодно в виде процентных платежей в обмен на списание значительной части долга Украины.

Экономика •   •  15733 просмотра
Кредиторы требуют от Украины возобновления выплат по еврооблигациям до 2025 года