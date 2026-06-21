российские войска за сутки потеряли 1290 солдат и 2346 БпЛА - Генштаб
Киев • УНН
За 20 июня российские войска потеряли 1290 человек и 2346 беспилотников. Общие потери с 24.02.22 по 21.06.26 составляют 1 391 950 человек.
За сутки 20 июня российские войска потеряли на войне с Украиной 1290 солдат и 2346 БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.06.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1391950 (+1290) человек ликвидировано
- танков ‒ 12049 (+8)
- боевых бронированных машин ‒ 24797 (+10)
- артиллерийских систем ‒ 44479 (+93)
- РСЗО ‒ 1885 (+2)
- средства ПВО ‒ 1435 (+2)
- самолетов ‒ 436 (0)
- вертолетов ‒ 353 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 364149 (+2346)
- наземных робототехнических комплексов ‒ 1703 (+8)
- кораблей / катеров ‒ 33 (0)
- подводных лодок ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 109817 (+475)
- специальная техника ‒ 4316 (+2)
- крылатые ракеты ‒ 4787 (0)
Данные уточняются.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор владимир путин не стремится к завершению войны, поскольку боится возвращения домой армии без победы и продолжает жить идеей восстановления советского союза.
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