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российские войска за сутки потеряли 1290 солдат и 2346 БпЛА - Генштаб

Киев • УНН

 • 1842 просмотра

За 20 июня российские войска потеряли 1290 человек и 2346 беспилотников. Общие потери с 24.02.22 по 21.06.26 составляют 1 391 950 человек.

российские войска за сутки потеряли 1290 солдат и 2346 БпЛА - Генштаб

За сутки 20 июня российские войска потеряли на войне с Украиной 1290 солдат и 2346 БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.06.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1391950 (+1290) человек ликвидировано
    • танков ‒ 12049 (+8)
      • боевых бронированных машин ‒ 24797 (+10)
        • артиллерийских систем ‒ 44479 (+93)
          • РСЗО ‒ 1885 (+2)
            • средства ПВО ‒ 1435 (+2)
              • самолетов ‒ 436 (0)
                • вертолетов ‒ 353 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 364149 (+2346)
                    • наземных робототехнических комплексов ‒ 1703 (+8)
                      • кораблей / катеров ‒ 33 (0)
                        • подводных лодок ‒ 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 109817 (+475)
                            • специальная техника ‒ 4316 (+2)
                              • крылатые ракеты ‒ 4787 (0)

                                Данные уточняются.

                                Напомним

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