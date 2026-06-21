российские войска за сутки потеряли 1290 солдат и 2346 БпЛА - Генштаб

За сутки 20 июня российские войска потеряли на войне с Украиной 1290 солдат и 2346 БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.06.26 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1391950 (+1290) человек ликвидировано

танков ‒ 12049 (+8)

боевых бронированных машин ‒ 24797 (+10)

артиллерийских систем ‒ 44479 (+93)

РСЗО ‒ 1885 (+2)

средства ПВО ‒ 1435 (+2)

самолетов ‒ 436 (0)

вертолетов ‒ 353 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 364149 (+2346)

наземных робототехнических комплексов ‒ 1703 (+8)

кораблей / катеров ‒ 33 (0)

подводных лодок ‒ 2 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 109817 (+475)

специальная техника ‒ 4316 (+2)

крылатые ракеты ‒ 4787 (0)

Данные уточняются.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор владимир путин не стремится к завершению войны, поскольку боится возвращения домой армии без победы и продолжает жить идеей восстановления советского союза.

Трамп изменил мнение о войне в Украине после увиденного - Макрон