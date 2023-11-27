Российские войска обстреляли из минометов Сумскую область, зафиксировано 45 взрывов
Российские войска совершили шесть минометных обстрелов приграничных населенных пунктов Сумской области, в целом зафиксировав 45 взрывов, сообщает Сумская областная военная администрация.
В Украине из-за непогоды погибли 5 человек, еще 19 пострадали - Зеленский
Пять человек погибли и 19 получили ранения в Украине из-за неблагоприятных погодных условий, обесточены 1 500 населенных пунктов в 17 областях, сообщил президент Зеленский, который также обсудил международные отношения и объявил о государственных наградах для 115 военнослужащих.
Забастовка перевозчиков на границе: министр инфраструктуры Польши направил Украине "предложения"
Министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик просит Украину отменить систему электронной очереди для транспортных средств из ЕС, которые возвращаются из Украины, чтобы уменьшить задержки при пересечении границы, на фоне протестов польских перевозчиков, которые требуют отменить систему и восстановить международные разрешения на перевозки.
"Хлопок" в Рязани: авиабазу Дягилево атаковали бпла – росСМИ
Два беспилотника нацелились на авиабазу "Дягилево" в Рязани (россия), один из них, по сообщениям, был сбит средствами ПВО; на месте были слышны взрывы.
Прокуратура обжаловала приговор актеру Остапу Ступке
Прокуратура города Киева обжаловала приговор к 3 годам лишения свободы, вынесенный актеру Остапу Ступке за ДТП в состоянии алкогольного опьянения, утверждая, что наказание было слишком мягким.
Президент Украині обсудил с главой Еврокомиссии шаги по вступлению Украины в ЕС
Зеленский заверил фон дер Ляйен в готовности Украины выполнить критерии вступления в ЕС до декабря, включая права меньшинств и борьбу с коррупцией. Украина стремится начать переговоры о вступлении в ЕС в этом году.
Зеленский встретился с представителями Европейского инвестиционного банка: говорили об ускорении реализации инвестиционных проектов
Президент Зеленский встретился с представителями ЕИБ, чтобы поблагодарить их за открытие нового регионального офиса в Киеве, целью которого является поддержка восстановления Украины. ЕИБ подтверждает непоколебимую поддержку Украины новыми инфраструктурными инициативами и кредитами.
Блинкен примет участие в саммите НАТО в Брюсселе для обсуждения поддержки Украины
Государственный секретарь США Энтони Блинкен едет в Брюссель на встречу НАТО, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины в условиях российской агрессии. Он также посетит Северную Македонию для участия в заседании ОБСЕ.
Военные и пограничники добирались четыре часа: Кипер о спасении из снежного заноса ребенка с подозрением на аппендицит
Ребенок с подозрением на аппендицит в Одесской области был спасен и прооперирован после того, как военные и пограничники четыре часа добирались к нему через снежные заносы. Несмотря на сложные погодные условия, спасательные бригады в регионе успешно эвакуировали 1927 человек, в том числе 138 детей.
Скандал в "Слуге народа": Безуглую обвиняют в госизмене и шпионаже и обещают уволить из комитета нацбезопасности за ее критику военного руководства
Игорь Кривошеев из партии "Слуга народа" предлагает уволить Марьяну Безуглую с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности из-за ее заявлений с критикой военного руководства. Другой депутат, Людмила Буймистер, подала в Генпрокуратуру заявление на Безуглую, где обвиняет ее в государственной измене и шпионаже.