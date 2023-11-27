Российские войска обстреляли из минометов Сумскую область, зафиксировано 45 взрывов

Военные и пограничники добирались четыре часа: Кипер о спасении из снежного заноса ребенка с подозрением на аппендицит

Ребенок с подозрением на аппендицит в Одесской области был спасен и прооперирован после того, как военные и пограничники четыре часа добирались к нему через снежные заносы. Несмотря на сложные погодные условия, спасательные бригады в регионе успешно эвакуировали 1927 человек, в том числе 138 детей.