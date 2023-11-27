Российские войска обстреляли из минометов Сумскую область, зафиксировано 45 взрывов

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Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно
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Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно

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В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"
  •  101625 просмотра

В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"

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Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди
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Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди

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Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны
  •  110198 просмотра

Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны

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Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев
  •  115466 просмотра

Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев

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В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные
  •  115288 просмотра

В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные

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Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней
  •  121906 просмотра

Депутат Винницкого облсовета обратился в прокуратуру относительно законности увольнения директора Центра инфекционных болезней

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Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ
24 ноября  •  279040 просмотра

Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ

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Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
24 ноября  •  401670 просмотра

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Эксклюзив
Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси
24 ноября  •  193569 просмотра

Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси

Эксклюзив
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
24 ноября  •  406692 просмотра

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

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Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней
23 ноября  •  207530 просмотра

Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней

Эксклюзив
Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей
24 ноября  •  212918 просмотра

Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц
23 ноября  •  30633 просмотра

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц

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Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря
  •  60164 просмотра

Действуйте обдуманно: Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 ноября – 3 декабря

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
Эксклюзив

24 ноября  •  401670 просмотра
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
Эксклюзив

24 ноября  •  406692 просмотра
Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

17 ноября  •  349615 просмотра
Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

17 ноября  •  330884 просмотра
Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

15 ноября  •  329657 просмотра
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Новости по теме

Российские войска обстреляли из минометов Сумскую область, зафиксировано 45 взрывов

Российские войска совершили шесть минометных обстрелов приграничных населенных пунктов Сумской области, в целом зафиксировав 45 взрывов, сообщает Сумская областная военная администрация.

Война •   •  11431 просмотра
Российские войска обстреляли из минометов Сумскую область, зафиксировано 45 взрывов

В Украине из-за непогоды погибли 5 человек, еще 19 пострадали - Зеленский

Пять человек погибли и 19 получили ранения в Украине из-за неблагоприятных погодных условий, обесточены 1 500 населенных пунктов в 17 областях, сообщил президент Зеленский, который также обсудил международные отношения и объявил о государственных наградах для 115 военнослужащих.

Общество •   •  10900 просмотра
В Украине из-за непогоды погибли 5 человек, еще 19 пострадали - Зеленский

Забастовка перевозчиков на границе: министр инфраструктуры Польши направил Украине "предложения"

Министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик просит Украину отменить систему электронной очереди для транспортных средств из ЕС, которые возвращаются из Украины, чтобы уменьшить задержки при пересечении границы, на фоне протестов польских перевозчиков, которые требуют отменить систему и восстановить международные разрешения на перевозки.

Экономика •   •  15572 просмотра
Забастовка перевозчиков на границе: министр инфраструктуры Польши направил Украине "предложения"

"Хлопок" в Рязани: авиабазу Дягилево атаковали бпла – росСМИ

Два беспилотника нацелились на авиабазу "Дягилево" в Рязани (россия), один из них, по сообщениям, был сбит средствами ПВО; на месте были слышны взрывы.

Война •   •  16138 просмотра
"Хлопок" в Рязани: авиабазу Дягилево атаковали бпла – росСМИ

Прокуратура обжаловала приговор актеру Остапу Ступке

Прокуратура города Киева обжаловала приговор к 3 годам лишения свободы, вынесенный актеру Остапу Ступке за ДТП в состоянии алкогольного опьянения, утверждая, что наказание было слишком мягким.

Криминал и ЧП •   •  18868 просмотра
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Прокуратура обжаловала приговор актеру Остапу Ступке

Президент Украині обсудил с главой Еврокомиссии шаги по вступлению Украины в ЕС

Зеленский заверил фон дер Ляйен в готовности Украины выполнить критерии вступления в ЕС до декабря, включая права меньшинств и борьбу с коррупцией. Украина стремится начать переговоры о вступлении в ЕС в этом году.

Политика •   •  21310 просмотра
Президент Украині обсудил с главой Еврокомиссии шаги по вступлению Украины в ЕС

Зеленский встретился с представителями Европейского инвестиционного банка: говорили об ускорении реализации инвестиционных проектов

Президент Зеленский встретился с представителями ЕИБ, чтобы поблагодарить их за открытие нового регионального офиса в Киеве, целью которого является поддержка восстановления Украины. ЕИБ подтверждает непоколебимую поддержку Украины новыми инфраструктурными инициативами и кредитами.

Политика •   •  20554 просмотра
Зеленский встретился с представителями Европейского инвестиционного банка: говорили об ускорении реализации инвестиционных проектов

Блинкен примет участие в саммите НАТО в Брюсселе для обсуждения поддержки Украины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен едет в Брюссель на встречу НАТО, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины в условиях российской агрессии. Он также посетит Северную Македонию для участия в заседании ОБСЕ.

Политика •   •  21122 просмотра
Блинкен примет участие в саммите НАТО в Брюсселе для обсуждения поддержки Украины

Военные и пограничники добирались четыре часа: Кипер о спасении из снежного заноса ребенка с подозрением на аппендицит

Ребенок с подозрением на аппендицит в Одесской области был спасен и прооперирован после того, как военные и пограничники четыре часа добирались к нему через снежные заносы. Несмотря на сложные погодные условия, спасательные бригады в регионе успешно эвакуировали 1927 человек, в том числе 138 детей.

Общество •   •  19932 просмотра
Военные и пограничники добирались четыре часа: Кипер о спасении из снежного заноса ребенка с подозрением на аппендицит

Скандал в "Слуге народа": Безуглую обвиняют в госизмене и шпионаже и обещают уволить из комитета нацбезопасности за ее критику военного руководства

Игорь Кривошеев из партии "Слуга народа" предлагает уволить Марьяну Безуглую с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности из-за ее заявлений с критикой военного руководства. Другой депутат, Людмила Буймистер, подала в Генпрокуратуру заявление на Безуглую, где обвиняет ее в государственной измене и шпионаже.

Политика •   •  23602 просмотра
Скандал в "Слуге народа": Безуглую обвиняют в госизмене и шпионаже и обещают уволить из комитета нацбезопасности за ее критику военного руководства