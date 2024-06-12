Киев • УНН
Россияне 14 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, вызвав 41 взрыв в нескольких населенных пунктах.
В течение дня россияне совершили 14 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 41 взрыв. Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманская общины. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.
Детали
▪️Новослобідська громада: враг бил из артиллерии (10 взрывов).
▪️Хотінська громада: 4 мины сбросили россияне на территорию громады.
▪️Великописарівська община: произошли попадания вражеского FPV дрона (1 взрыв), артобстрелы (8 взрывов).
▪️Білопільська община: зафиксировано попадание вражеского FPV дрона (1 взрыв).
▪️Краснопільська община: осуществлены артиллерийские обстрелы (4 взрыва).
▪️Есманьська община: враг бил из минометов (12 взрывов) и совершил атаку FPV дрона (1 взрыв).
За день россияне 15 раз обстреляли Сумскую область, вызвав 39 взрывов11 июня 2024, 19:15 • 53479 просмотров