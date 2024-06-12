Російські війська обстрілюють кілька населених пунктів у Сумській області, Україна
Київ • УНН
Росіяни 14 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, спричинивши 41 вибух у кількох населених пунктах.
Протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 41 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська громади. Про це повідомили у Сумській ОВА, передає УНН.
Деталі
▪️Новослобідська громада: ворог бив з артилерії (10 вибухів).
▪️Хотінська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.
▪️Великописарівська громада: відбулися влучання ворожого FPV дрона (1 вибух), артобстріли (8 вибухів).
▪️Білопільська громада: зафіксовано влучання ворожого FPV дрона (1 вибух).
▪️Краснопільська громада: здійснено артилерійські обстріли (4 вибухи).
▪️Есманьська громада: ворог бив з мінометів (12 вибухів) та здійснив атаку FPV дрона (1 вибух).
За день росіяни 15 разів обстріляли Сумську область, спричинивши 39 вибухів11.06.24, 22:15 • 54030 переглядiв