российские войска шесть атаковали Никопольщину: поврежден объект инфраструктуры, есть раненые

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
nikopol-ukrainaНикополь, Украина
Эксклюзив
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
  •  66844 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

Эксклюзив
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
  •  97576 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
  •  144114 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  115682 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  204552 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  192413 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  182532 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  152766 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  110071 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  127712 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Новости по теме
российские войска шесть атаковали Никопольщину: поврежден объект инфраструктуры, есть раненые

российские войска шесть атаковали Никопольщину: поврежден объект инфраструктуры, есть раненые

  •  1826 просмотра
В Грузии отменили регистрацию пророссийской партии Alt-Info

В Грузии отменили регистрацию пророссийской партии Alt-Info

  •  2126 просмотра
Атака рф по энергетике Одессы 30 марта нанесла ущерб на 1,6 млн грн - Госэкоинспекция

Атака рф по энергетике Одессы 30 марта нанесла ущерб на 1,6 млн грн - Госэкоинспекция

  •  3601 просмотра
Spotify запустил персонализированные плейлисты с искусственным интеллектом

Spotify запустил персонализированные плейлисты с искусственным интеллектом

  •  3290 просмотра
В "Дії" возобновили сервис для ВПЛ - Федоров

В "Дії" возобновили сервис для ВПЛ - Федоров

  •  4634 просмотра
Армия рф обстреливает центр Херсона

Армия рф обстреливает центр Херсона

  •  5106 просмотра
Кишинев может летом начать переговоры о вступлении в Евросоюз - посол Молдовы при ЕС

Кишинев может летом начать переговоры о вступлении в Евросоюз - посол Молдовы при ЕС

  •  4769 просмотра
Авиаудар на Сумщине: россияне сбросили 4 бомбы на Белополье, есть жертвы

Авиаудар на Сумщине: россияне сбросили 4 бомбы на Белополье, есть жертвы

  •  7231 просмотра
Раде рекомендуют принять законопроект об ответственности за уклонение от мобилизации в новой редакции: что надо знать

Раде рекомендуют принять законопроект об ответственности за уклонение от мобилизации в новой редакции: что надо знать

  •  8691 просмотра
В рф рухнул автомобильный мост, отремонтированный шесть лет назад за 10 миллионов рублей

В рф рухнул автомобильный мост, отремонтированный шесть лет назад за 10 миллионов рублей

  •  7079 просмотра

Популярные

Греция может передать Украине более 30 истребителей F-16 - СМИ

Греция может передать Украине более 30 истребителей F-16 - СМИ

  •  103635 просмотра
В Житомире "Nissan" сбил 8-летнего ребенка, полиция проводит следствие

В Житомире "Nissan" сбил 8-летнего ребенка, полиция проводит следствие

  •  84348 просмотра
В Запорожье взрыв - ОВА

В Запорожье взрыв - ОВА

  •  101411 просмотра
В Одессе прогремел взрыв

В Одессе прогремел взрыв

  •  71298 просмотра
Из-за удара рф в Звягеле на Житомирщине сообщают об угрозе загрязнения воздуха. В ОВА заявляют о превентивных мерах

Из-за удара рф в Звягеле на Житомирщине сообщают об угрозе загрязнения воздуха. В ОВА заявляют о превентивных мерах

  •  120934 просмотра

Публикации

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

5 апреля 2024, 10:51  •  272722 просмотра
"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

4 апреля 2024, 15:10  •  297906 просмотра
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
Эксклюзив

3 апреля 2024, 11:28  •  358435 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  427125 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  425578 просмотра

российские войска шесть атаковали Никопольщину: поврежден объект инфраструктуры, есть раненые

За сутки на Днепропетровщине в результате российских обстрелов было повреждено несколько зданий, объектов инфраструктуры и транспортных средств. Также ранения получили два человека.

Общество •   •  1826 просмотра
российские войска шесть атаковали Никопольщину: поврежден объект инфраструктуры, есть раненые

В Грузии отменили регистрацию пророссийской партии Alt-Info

Государственный реестр Грузии отменил регистрацию пророссийской партии из-за многочисленных нарушений, связанных с ее регистрацией в 2021 году, что сделало невозможным ее участие в предстоящих парламентских выборах.

Новости Мира •   •  2126 просмотра
В Грузии отменили регистрацию пророссийской партии Alt-Info

Атака рф по энергетике Одессы 30 марта нанесла ущерб на 1,6 млн грн - Госэкоинспекция

Российские обстрелы 30 марта нанесли ущерб на 1,6 миллиона гривен после того, как сгорело 77 тонн нефтепродуктов на энергетических объектах в Одесской области.

Война •   •  3601 просмотра
Атака рф по энергетике Одессы 30 марта нанесла ущерб на 1,6 млн грн - Госэкоинспекция

Spotify запустил персонализированные плейлисты с искусственным интеллектом

Spotify представил персонализированные плейлисты с поддержкой искусственного интеллекта, основанные на письменных подсказках. Это позволит пользователям определять жанры музыки, задавать настроение или указывать занятия.

Технологии •   •  3290 просмотра
Spotify запустил персонализированные плейлисты с искусственным интеллектом

В "Дії" возобновили сервис для ВПЛ - Федоров

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что отныне приложение "Дія" позволяет оформить справку ВПЛ и финансовую помощь для всей семьи в одной заявке.

Общество •   •  4634 просмотра
В "Дії" возобновили сервис для ВПЛ - Федоров

Армия рф обстреливает центр Херсона

Оккупанты обстреливают центральную часть Херсона. Жителей призывают быть подальше от окон.

Война •   •  5106 просмотра
Армия рф обстреливает центр Херсона

Кишинев может летом начать переговоры о вступлении в Евросоюз - посол Молдовы при ЕС

Посол Молдовы при ЕС рассчитывает, что Кишинев может начать переговоры о вступлении в Европейский Союз до конца июня 2024 года, продвигаясь в процессе вступления быстрее, чем страны Западных Балкан.

Новости Мира •   •  4769 просмотра
Кишинев может летом начать переговоры о вступлении в Евросоюз - посол Молдовы при ЕС

Авиаудар на Сумщине: россияне сбросили 4 бомбы на Белополье, есть жертвы

В результате российского авиаудара в Белополье Сумской области погибла 1 женщина и еще 3 получили ранения, были частично разрушены коммерческие здания и городской совет.

Война •   •  7231 просмотра
Авиаудар на Сумщине: россияне сбросили 4 бомбы на Белополье, есть жертвы

Раде рекомендуют принять законопроект об ответственности за уклонение от мобилизации в новой редакции: что надо знать

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендует принять законопроект об ответственности за уклонение от мобилизации со сниженными штрафами и отсутствием тюремного заключения за отказ от прохождения медицинского осмотра.

Война •   •  8691 просмотра
Раде рекомендуют принять законопроект об ответственности за уклонение от мобилизации в новой редакции: что надо знать

В рф рухнул автомобильный мост, отремонтированный шесть лет назад за 10 миллионов рублей

В вязьме смоленской области россии произошло обрушение одного из крупнейших местных мостов - Панинского. Мост, отремонтированный шесть лет назад за 10 миллионов рублей

Новости Мира •   •  7079 просмотра
В рф рухнул автомобильный мост, отремонтированный шесть лет назад за 10 миллионов рублей