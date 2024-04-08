российские войска шесть атаковали Никопольщину: поврежден объект инфраструктуры, есть раненые

В течение суток, 8 апреля, войска рф шесть раз атаковали Никопольщину, в результате чего пострадали два человека. Об этом пишет УНН со ссылкой на председателя Днепропетровской ОГА Сергей Лысака.

Детали

По его словам, за день Никопольщина пережила 6 вражеских атак. Прилетало по самому Никополю и Марганецкой громаде.

Пострадали два человека. Кроме коммунального предприятия, поврежден инфраструктурный объект.

Кроме того, поврежден один частный дом полностью разрушен. Еще 6 - изуродованы, как и 5 хозяйственных построек.

Также побиты авто, газопровод, несколько линий электропередач.

Армия рф утром обстреляла из артиллерии Никополь: двое раненых