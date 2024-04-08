Армия рф утром обстреляла из артиллерии Никополь: двое раненых

российские военные сегодня утром обстреляли Никополь Днепропетровской области, в результате чего ранения получили 21-летняя девушка и 49-летний мужчина. Об этом в понедельник сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

В Никополе двое раненых - 21-летняя девушка и 49-летний мужчина. Они в больнице в состоянии средней тяжести. Люди пострадали во время утреннего артобстрела города - написал Лысак в Telegram

Он также сообщил, что в результате вражеских обстрелов уничтожен двухэтажный жилой дом. Есть и повреждены частные дома, хозяйственные постройки, авто. Разбит инфраструктурный объект, задело газопровод и линии электропередач.

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Российские войска 8 раз атаковали Никопольщину в Днепропетровской области в течение ночи, используя дроны-камикадзе и артиллерию, повредив коммунальное предприятие, частный дом и автомобиль.