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Российские войска атаковали Камышаны: ранен 56-летний мужчина

Российские войска атаковали Камышаны: ранен 56-летний мужчина

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 15:28  •  1603 просмотра

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В результате обстрела рф в Камышанах на Херсонщине пострадал 56-летний мужчина. Пострадавший получил взрывную травму, контузию и осколочные ранения, он госпитализирован в больницу.

Вечером вторника, 15 октября, войска рф ударили по Камышанах, что на Херсонщине. В результате атаки ранения получил гражданский. Об этом заявили в Херсонской ОГА, передает УНН.

Детали

российская оккупационная армия атаковала Камышаны. В результате обстрела пострадал 56-летний мужчина, который находился на улице. У него - взрывная травма, контузия, осколочные ранения грудной клетки и ног

 - рассказали в ОВА. 

Пострадавшего госпитализировали в больницу для оказания медпомощи.

Напомним,

Во вторник,  15 октября, российские войска сбросили взрывчатку с беспилотника на Антоновку Херсонской области. В результате вражеской атаки ранения получил 18-летний парень.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ОбществоВойна
khersonХерсон