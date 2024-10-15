Российские войска атаковали Камышаны: ранен 56-летний мужчина
Киев • УНН
В результате обстрела рф в Камышанах на Херсонщине пострадал 56-летний мужчина. Пострадавший получил взрывную травму, контузию и осколочные ранения, он госпитализирован в больницу.
Вечером вторника, 15 октября, войска рф ударили по Камышанах, что на Херсонщине. В результате атаки ранения получил гражданский. Об этом заявили в Херсонской ОГА, передает УНН.
Детали
российская оккупационная армия атаковала Камышаны. В результате обстрела пострадал 56-летний мужчина, который находился на улице. У него - взрывная травма, контузия, осколочные ранения грудной клетки и ног
Пострадавшего госпитализировали в больницу для оказания медпомощи.
Напомним,
Во вторник, 15 октября, российские войска сбросили взрывчатку с беспилотника на Антоновку Херсонской области. В результате вражеской атаки ранения получил 18-летний парень.