Російські війська атакували Комишани: поранено 56-річного чоловіка
Київ • УНН
Внаслідок обстрілу рф у Комишанах на Херсонщині постраждав 56-річний чоловік. Потерпілий отримав вибухову травму, контузію та уламкові поранення, його госпіталізовано до лікарні.
Надвечір вівторка, 15 жовтня, війська рф вдарили по Комишанах, що на Херсонщині. Внаслідок атаки поранення отримав цивільний. Про це заявили у Херсонській ОВА, передає УНН.
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російська окупаційна армія атакувала Комишани. Внаслідок обстрілу постраждав 56-річний чоловік, котрий перебував на вулиці. В нього - вибухова травма, контузія, уламкові поранення грудної клітини та ніг
Потерпілого шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги.
Нагадаємо
У вівторок, 15 жовтня, російські війська скинули вибухівку з безпілотника на Антонівку Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки поранення отримав 18-річний хлопець.