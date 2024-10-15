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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 6270 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Російські війська атакували Комишани: поранено 56-річного чоловіка

Київ • УНН

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Внаслідок обстрілу рф у Комишанах на Херсонщині постраждав 56-річний чоловік. Потерпілий отримав вибухову травму, контузію та уламкові поранення, його госпіталізовано до лікарні.

Російські війська атакували Комишани: поранено 56-річного чоловіка

Надвечір вівторка, 15 жовтня, війська рф вдарили по Комишанах, що на Херсонщині. Внаслідок атаки поранення отримав цивільний. Про це заявили у Херсонській ОВА, передає УНН.

Деталі

російська окупаційна армія атакувала Комишани. Внаслідок обстрілу постраждав 56-річний чоловік, котрий перебував на вулиці. В нього - вибухова травма, контузія, уламкові поранення грудної клітини та ніг

 - розповіли в ОВА. 

Потерпілого шпиталізували до лікарні для надання меддопомоги.

Нагадаємо

У вівторок,  15 жовтня, російські війська скинули вибухівку з безпілотника на Антонівку Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки поранення отримав 18-річний хлопець.

Володимир Омельченко

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