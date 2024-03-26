российские военные укрепляют Севастопольскую бухту, тк опасаются новых ударов Сил Обороны - АТЕШ

Российские военные во временно оккупированном Крыму пытаются защитить бухту от ударов Сил Обороны Украины. Об этом партизаны АТЕШ сообщили в своём телеграм-канале, передаёт УНН.

После ударов СОУ крылатыми ракетами и морскими дронами по БДК "Ямал" и "Азов", командование чф рф перекрывает ход катеров и выставляет новые заграждения на морском входе в бухту. – сообщили в АТЕШ.

Детали

По данным агента АТЕШ оккупанты также пытаются ограничить доступ к 91-му причалу.

В качестве подтверждения своих слов они опубликовали видео с Севастопольской бухты.

Напомним

В ночь на 24 марта украинские войска успешно поразили крупные российские десантные корабли "Ямал" и "Азов", узел связи и несколько объектов инфраструктуры черноморского флота рф во временно оккупированном Севастополе, а также нефтебазу в оккупированном Крыму.

Командующий Воздушных Сил Украины поблагодарил летчиков и моряков за успешную боевую работу.

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