российские Шахеды летят на Киев из Обухова

Поклонники Тейлор Свифт устроили "паломничество" в лондонский паб Black Dog: чем особенное это заведение

Поклонники Тейлор Свифт стекались в паб Black Dog в лондонском районе Уоксхолл после того, как он был упомянут в ее новом альбоме, что создало культурный феномен и способствовало росту бизнеса паба.