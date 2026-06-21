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российские регионы тонут в долговой яме из-за войны - ЦПД

Киев • УНН

 • 240 просмотра

56 из 83 регионов РФ имеют дефицит бюджета, что в десять раз больше, чем в начале войны. Кремль сократил поддержку регионов, переложив на них оборонные расходы.

российские регионы тонут в долговой яме из-за войны - ЦПД

Более половины российских регионов вошли в 2026 год с дефицитом бюджета. За четыре года войны их количество выросло почти в десять раз. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что по итогам первого квартала 2026 года "в минусе" оказались 56 из 83 регионов РФ, тогда как в начале широкомасштабного вторжения в 2022 году таких регионов было всего шесть.

Бюджетный кризис добрался до самых отдаленных уголков России. Самая тяжелая ситуация сложилась в Еврейской автономной области, на Кузбассе, в Вологодской области и Республике Коми

- указывают в ЦПД.

Там подчеркивают, что Кремль, спуская колоссальные ресурсы на войну, радикально сократил поддержку регионов из центрального бюджета, вместо этого "повесив" на региональные власти дополнительное финансовое бремя. Так что субъекты РФ теперь должны за свой счет покрывать оборонные нужды, выплачивать миллионные "похоронные" и "подъемные" мобилизованным и финансировать проекты на ВОТ.

"Жители российской глубинки уже платят за имперские амбиции Кремля качеством жизни. Чтобы свести концы с концами, регионы массово сокращают расходы на ремонт дорог, образование, здравоохранение и другие гражданские программы. Это неизбежно приведет к глубокой деградации инфраструктуры и социальной сферы по всей России", - прогнозируют в ЦПД.

Напомним

По данным украинской разведки, объем просроченной дебиторской задолженности российского корпоративного сектора превысил 117,5 млрд долларов. Наибольшие проблемы с платежами зафиксированы в добывающей, обрабатывающей промышленности и торговле.

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Вадим Хлюдзинский

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