Захватчики готовят пособие для школ по "истории новороссии". Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

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Согласно информации, российские оккупационные власти разрабатывают пособие, посвященное истории так называемой "новороссии", которое должно оправдать аннексию украинских земель. Издание обещает пропагандировать тезис о существовании отдельной русской цивилизации на этих территориях "от древности до наших дней", отвергая исторические доказательства наличия других народов в регионе.

Пособие, по предсказаниям, будет содержать элементы пропаганды, похожей на методы нацистского режима, направленные на опровержение существования и прав национальных меньшинств и соседних государств. В то же время, российские учителя и преподаватели на временно оккупированных территориях (ВОТ) получают обучение с целью включения в учебные планы курсы по "основам российской государственности", которые пропагандируют антизападную риторику и отвергают существование индивидуальной национальной идентичности Украины.

Захватчики на ВОТ сгоняют бюджетников на просмотр пропагандистских фильмов - Центр сопротивления