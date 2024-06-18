російські окупанти готують пропагандистський підручник з "історії новоросії" для виправдання агресії рф
Київ • УНН
Окупанти готують підручник з "історії новоросії" для виправдання анексії українських земель та просування ідеї окремої російської цивілізації на цих територіях, відкидаючи історичні свідчення про інші народи та національну ідентичність України.
Загарбники готують посібник для шкіл з "історії новоросії". Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
Деталі
Згідно з інформацією, російські окупаційні влади розробляють посібник, що присвячений історії так званої "новоросії", яка має оправдати анексію українських земель. Видання обіцяє пропагувати тезу про існування окремої російської цивілізації на цих територіях "від давніх-давен до наших днів", відкидаючи історичні докази наявності інших народів у регіоні.
Посібник, за передбаченнями, буде утримувати елементи пропаганди, схожої на методи нацистського режиму, що спрямовані на спростування існування та прав національних меншин та сусідніх держав. Водночас, російські вчителі та викладачі на тимчасово окупованих територій (ТОТ) отримують навчання з метою включення в навчальні плани курси з "основ російської державності", які пропагують антизахідну риторику та відкидають існування індивідуальної національної ідентичності України.
Загарбники на ТОТ зганяють бюджетників на перегляд пропагандистських фільмів - Центр спротиву16.05.24, 14:54 • 25657 переглядiв