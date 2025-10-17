Российские обстрелы повредили два музея в Херсоне за один день - ОВА
Киев • УНН
Российские оккупанты обстреляли два музея в Херсоне 17 октября. Повреждено главное здание одного музея, прилегающие нежилые помещения, легковой автомобиль, а также фасад и крыша другого музея.
В Херсоне за один день российские оккупанты обстреляли сразу два музея, сообщает Херсонская областная военная администрация. В результате атак повреждено главное здание одного музея и прилегающие нежилые помещения, а также пострадал легковой автомобиль. Об этом ОВА сообщает в Телеграме, пишет УНН.
Подробности
17 октября российские оккупанты обстреляли музей в Херсоне. В результате этого пострадало не только здание, но и гражданский автомобиль, припаркованный рядом.
Позже, второй раз за день, россияне нанесли удар по еще одному музею в городе. Событие произошло около 16:00. Как следствие – поврежден фасад и крыша здания.
В ОВА подчеркнули, что информация о пострадавших не поступала.
