Російські обстріли пошкодили два музеї в Херсоні за один день - ОВА
Київ • УНН
Російські окупанти обстріляли два музеї в Херсоні 17 жовтня. Пошкоджено головну будівлю одного музею, прилеглі нежитлові приміщення, легковий автомобіль, а також фасад та дах іншого музею.
У Херсоні за один день російські окупанти обстріляли одразу два музеї, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. Внаслідок атак пошкоджено головну будівлю одного музею та прилеглі нежитлові приміщення, а також постраждала легкова автівка. Про це ОВА повідомляє в Телеграмі, пише УНН.
Деталі
17 жовтня російські окупанти обстріляли музей у Херсоні. Внаслідок цього постраждала не лише будівля, але й цивільна автівка, припаркована поруч.
Пізніше, вдруге за день, росіяни завдали удару по ще одному музею у місті. Подія трапилась близько 16:00. Як наслідок – пошкоджений фасад та дах будівлі.
В ОВА підкреслили, що інформація про постраждалих не надходила.
Херсон опівдні зазнав атаки військ рф: одна людина загинула, ще четверо поранені – ОВА14.10.25, 13:44 • 2922 перегляди