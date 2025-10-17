Російські обстріли пошкодили два музеї в Херсоні за один день - ОВА

$41.640.12
48.520.01
ukenru
14:20 • 1834 перегляди
Профільний комітет рекомендував проєкт Бюджету-2026 до першого читання: розгляд очікують 21-22 жовтня
Ексклюзив
13:38 • 6474 перегляди
У комітеті ВР з нацбезпеки оцінили рівень мобілізації в УкраїніVideo
Ексклюзив
11:59 • 11118 перегляди
Олена Сосєдка: Ми вчилися на практиці, а вони у TikTok. Чому діти знають про гроші більше, ніж ми в їхньому віці?
11:57 • 10776 перегляди
Угорщина повинна виконати ордер МКС на арешт путіна - МЗС Німеччини
11:03 • 13854 перегляди
Активний циклон принесе дощі і похолодання в Україну: прогноз погоди до кінця тижня
Ексклюзив
17 жовтня, 08:14 • 20250 перегляди
На що розраховує Україна?: член комітету з нацбезпеки про можливість надання Tomahawk на тлі зустрічі Зеленського з Трампом
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 45873 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
17 жовтня, 05:53 • 28585 перегляди
Ворог втратив 29 тисяч військових за вересень: Сирський про зрив весняно-літньої наступальної кампанії рф
16 жовтня, 21:15 • 59099 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40 • 61543 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.2м/с
65%
755мм
Популярнi новини
Довге перебування на позиціях та проблеми з виплатами: військова омбудсманка назвала теми найчастіших скарг17 жовтня, 07:12 • 11852 перегляди
Аварійні відключення світла охопили Київ та 12 областей - Укренерго17 жовтня, 07:12 • 5776 перегляди
Під Одесою водій вантажівки збив двох військових біля блокпоста: врятувати їх не вдалось17 жовтня, 07:36 • 4140 перегляди
Ворог атакував енергетику у чотирьох областях - Міненерго17 жовтня, 07:42 • 26204 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video10:57 • 10800 перегляди
Публікації
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 45874 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 72858 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 101704 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 69298 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 93162 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Роберт Фіцо
Юлія Свириденко
Блогери
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Словаччина
Угорщина
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video10:57 • 10877 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 50482 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 98724 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 75281 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 76460 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
Financial Times
Північний потік

Російські обстріли пошкодили два музеї в Херсоні за один день - ОВА

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Російські окупанти обстріляли два музеї в Херсоні 17 жовтня. Пошкоджено головну будівлю одного музею, прилеглі нежитлові приміщення, легковий автомобіль, а також фасад та дах іншого музею.

Російські обстріли пошкодили два музеї в Херсоні за один день - ОВА

У Херсоні за один день російські окупанти обстріляли одразу два музеї, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. Внаслідок атак пошкоджено головну будівлю одного музею та прилеглі нежитлові приміщення, а також постраждала легкова автівка. Про це ОВА повідомляє в Телеграмі, пише УНН.

Деталі

17 жовтня російські окупанти обстріляли музей у Херсоні. Внаслідок цього постраждала не лише будівля, але й цивільна автівка, припаркована поруч.

Пізніше, вдруге за день, росіяни завдали удару по ще одному музею у місті. Подія трапилась близько 16:00. Як наслідок – пошкоджений фасад та дах будівлі. 

В ОВА підкреслили, що інформація про постраждалих не надходила. 

Херсон опівдні зазнав атаки військ рф: одна людина загинула, ще четверо поранені – ОВА14.10.25, 13:44 • 2922 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Війна в Україні
Херсон