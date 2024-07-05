Армия рф с ночи девять раз атаковала Сумскую область: 33 взрыва
Киев • УНН
Россияне девять раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, вызвав 33 взрыва и обстреляв Краснопольскую, Белопольскую и Эсманскую громады из минометов, беспилотников и минами.
Российские войска девять раз обстреляли Сумскую область, вызвав 33 взрыва из минометов, беспилотников и сбросив мины, сообщили в Сумской ОВА в Telegram, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, ночью и утром россияне совершили 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 33 взрыва. Обстрелам подверглись Краснопольская, Белопольская и Эсманьская общины.
▪️ Эсманьская громала: осуществлен удар 2 FPV-дронами (2 взрыва), обстрел из минометов (23 взрыва).
▪️ Белопольская громада: враг бил из минометов (3 взрыва) и сбросил с БпЛА взрывные устройства типа ВОГ (5 взрывов).
▪️ Краснопольская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию громады.
Армия рф за ночь атаковала Сумскую область дронами, из минометов и артиллерии: зафиксировано 18 взрывов4 июля 2024, 06:40 • 23047 просмотров