российские обстрелы Херсонщины: повреждены дома и инфраструктура, есть раненые

На Херсонщине в результате вражеских обстрелов повреждены 16 домов, образовательное учреждение, предприятие, магазин, газопроводы, 4 автомобиля, складское помещение и коммунальная техника. Также были ранены 5 человек. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по территории Херсонской области. Под вражеским огнем и авиаударами оказались Михайловка, Антоновка, Степановка, Тягинка, Новоалександровка, Томарино, Кизомыс, Берислав, Веселое, Станислав, Львовское, Казацкое, Ивановка, Приднепровское, Велетенское, Днепровское, Надднепрянское и город Херсон.

Следовательно, оккупанты обстреляли жилые кварталы Херсонщины, повредив 2 многоэтажки и 14 частных домов. В результате атак также подверглись разрушениям образовательное учреждение, сельскохозяйственные предприятия, магазин и газопроводы. Утечка газа была перекрыта, пожары локализованы, угроз больше нет.

Кроме этого, зафиксировано избиение складского помещения, хозяйственного здания, коммунальной техники и 4 частных автомобилей.

Сейчас известно, что из-за российской агрессии пострадало 5 человек. Все они получили ранения.

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