Херсон: из-за вражеских атак была приостановлена работа одного из гуманитарных штабов и Пунктов несокрушимости

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Работа одного из гуманитарных штабов и Пунктов несокрушимости в центре Херсона приостановлена из-за постоянных вражеских обстрелов с использованием различных видов оружия и авиации, а их работа распределена между другими гуманитарными центрами до улучшения ситуации с безопасностью.
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В Харькове российский авиаудар вызвал крупный пожар, в результате которого погибли 3 и были ранены 29 человек, а 2 были спасены службами спасения.
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Большая группа спасенных волнистых попугайчиков переехала в свою новую летнюю резиденцию - просторный вольер на открытом воздухе с естественными удобствами, такими как гнезда, ветки, веревки и кормушки, в Киевском зоопарке, что будет способствовать их реабилитации.
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В результате взрыва, вероятно вызванного атакой беспилотника, в академии связи им. буденного в санкт-петербурге, были ранены 7 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.