Херсон: из-за вражеских атак была приостановлена работа одного из гуманитарных штабов и Пунктов несокрушимости

В центре Херсона приостановлена работа одного из гуманитарных штабов и Пунктов несокрушимости. Об этом сообщает Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

Детали

Вчера Херсонская городская военная администрация приняла решение о приостановлении работы одного из гуманитарных штабов и Пунктов несокрушимости, расположенных в центре Херсона. Это решение было принято в связи с постоянными вражескими атаками, которые осуществляются с применением различных видов вооружения и авиации.

Работа гуманитарного штаба и Пункта несокрушимости будет распределена между другими гумцентрами города до улучшения ситуации с безопасностью.

Двое гражданских получили ранения в результате российского обстрела жилого района Херсона