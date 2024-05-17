Херсон: через ворожі атаки було призупинено роботу одного з гуманітарних штабів та Пунктів незламності
Київ • УНН
Робота одного з гуманітарних штабів і Пунктів незламності в центрі Херсона призупинена через постійні ворожі обстріли з використанням різних видів зброї та авіації, а їх робота розподілена між іншими гуманітарними центрами до покращення ситуації з безпекою.
У центрі Херсона призупинено роботу одного з гуманітарних штабів та Пунктів незламності. Про це повідомляє Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.
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Учора Херсонська міська військова адміністрація прийняла рішення про призупинення роботи одного з гуманітарних штабів та Пунктів незламності, розташованих у центрі Херсона. Це рішення було ухвалене у зв'язку з постійними ворожими атаками, які здійснюються із застосуванням різних видів озброєння та авіації.
Робота гуманітарного штабу та Пункту незламності буде розподілена між іншими гумцентрами міста до поліпшення безпекової ситуації.
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