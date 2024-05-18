російські обстріли Херсонщини: пошкоджено будинки та інфраструктуру, є поранені
Київ • УНН
У Херсонській області російські війська завдали ударів по житлових кварталах, пошкодивши 16 будинків, навчальний заклад, підприємство, магазин, газопроводи, 4 автомобілі, склад, комунальну техніку та поранивши 5 осіб.
На Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено 16 будинків, освітній заклад, підприємство, магазин, газопроводи, 4 автомобілі, складське приміщення та комунальну техніку. Також було поранено 5 людей. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по території Херсонської області. Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Михайлівка, Антонівка, Степанівка, Тягинка, Новоолександрівка, Томарине, Кізомис, Берислав, Веселе, Станіслав, Львове, Козацьке, Іванівка, Придніпровське, Велетенське, Дніпровське, Наддніпрянське та місто Херсон.
Відтак, окупанти обстріляли житлові квартали Херсонщини, пошкодивши 2 багатоповерхівки та 14 приватних будинків. Унаслідок атак також зазнали руйнувань освітній заклад, сільськогосподарські підприємства, магазин та газопроводи. Виток газу було перекрито, пожежі локалізовані, загроз більше немає.
Крім цього, зафіксовано побиття складського приміщення, господарської будівлі, комунальної техніки та 4 приватних автомобілів.
Нині відомо, що через російську агресію постраждало 5 людей. Усі вони дістали поранення.
Херсон: через ворожі атаки було призупинено роботу одного з гуманітарних штабів та Пунктів незламності17.05.24, 22:46 • 46423 перегляди